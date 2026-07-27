Trotz „überragender" 20 Minuten: VfB Hallbergmoos verliert Auftakt

Moritz Sassmann vom VfB Hallbergmoos – Foto: Michalek

Beim Auftaktsieg gegen Türkgücü (1:0) lag der Fokus der Hallbergmooser auf der Verteidigung. Es gelang, dem Starensemble den Spaß am Spiel zu nehmen. Nun, in Unterföhring, wurde seitens der Gäste Fußball gespielt – und das auch richtig gut. In der ersten Halbzeit boten beide Mannschaften ein Spektakel mit hohem Tempo, spielerischer Klasse, rassigen Torszenen und vier Toren.

In der vergangenen Saison hat der VfB Hallbergmoos erschreckend schwache Spiele nahezu ohne Gegenwehr verloren. Dieses Jahr möchte man, wenn sich schon eine Niederlage abzeichnet, zumindest erhobenen Hauptes den Platz verlassen. So geschehen beim 2:3 (2:2) in Unterföhring . Da machte der VfB zeitweise ein Riesenspiel, das man ohne Weiteres auch hätte gewinnen können.

„Zwischen Minute 15 und 35 waren wir überragend“ sagte später Trainer Andreas Giglberger. Unterföhring gelang durch Erik Baer zwar ein früher Treffer (6.), aber dann brannte Hallbergmoos ein gewaltiges Feuerwerk ab: Der für den kurzfristig erkrankten Kapitän Christoph Mömkes in die Mannschaft gekommene Neuzugang Martin Zentrich sorgte mit einem Traumtor für den Ausgleich (22.). Davor verzeichnete bereits David Küttner einen Lattentreffer – in einer Phase, in der Unterföhring regelrecht an die Wand gespielt wurde. 120 Sekunden nach dem Ausgleich brachte dann Felix Günzel den Gast in Führung. Das Besondere an diesem Treffer: Der Ball war vom eigenen Torwart ausgehend über den gesamten Platz nach vorne gespielt und kombiniert worden.

„Wir müssen daran arbeiten, die starke Leistung der ersten Halbzeit über 90 Minuten zu bringen“

Die Hausherren kamen allerdings noch vor der Pause zurück (Tokoro, 36.). Die Zuschauer sahen jedenfalls 45 Minuten, in denen beide Teams noch den einen oder anderen Treffer mehr hätten machen können. So schön kann Fußball sein.

Nach dem Seitenwechsel bekam die Begegnung allerdings ein neues Gesicht. Der Schlagabtausch mit offenem Visier war passé, es entwickelte sich ein weniger spektakuläres Match. So zeichnete sich von Minute zu Minute mehr ab, dass wohl die Mannschaft, der das nächste Tor gelingt, das Spiel auch gewinnt. Einen Matchball hatte dabei auch der VfB Hallbergmoos: Zwei Angreifer rutschten allerdings knapp an einer Hereingabe von Simon Werner vorbei.

Das Tor machte dann auf der anderen Seite der ehemalige Freisinger Daniel Gaedke, der nach einer Flanke mit dem Kopf zur Stelle war. Der Topstürmer war im Sommer aus Schwaig nach Unterföhring gewechselt und avanciert nun zum Unterschiedsspieler. Die Hallbergmooser mussten sich vorwerfen lassen, in der entscheidenden Szene Gaedke einen Meter zu viel Platz gelassen zu haben.

Nach dem Auftaktsieg bei Türkgücü München hatte man sich die Ausbeute in Unterföhring sicher anders vorgestellt. Dennoch verkaufte sich der VfB ganz anders als in der Vorsaison, als es beim FCU ein blamables 2:5 setzte. „Wir müssen daran arbeiten, die starke Leistung der ersten Halbzeit über 90 Minuten zu bringen“, bilanzierte Coach Andreas Giglberger.