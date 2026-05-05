Trotz Überlegenheit: SG Ascholding/Thanning unterliegt Alling im Kreisfinale

Viele Chancen, keine Tore: Die SG Ascholding-Thanning verliert das Pokal-Finale um den Einzug in die Hauptrunde. – Foto: Metzler

Da wäre zum einen der unglückliche Start in das Spiel, weil Alling nach einer Viertelstunde durch zwei Angriffe kurz nacheinander mit 2:0 in Führung ging. Beim 1:0 gewann der gegnerische Stürmer das Laufduell nach einem langen Ball hinter die Kette. Beim zweiten Gegentreffer war es ein Distanzschuss, nachdem die SG zuvor fahrlässig verteidigt hatte.

Alling – So kurz vor dem Ziel fand die tolle Ascholding/Thanninger Pokalreise ein jähes Ende. Die Spielgemeinschaft unterlag beim TSV Alling mit 0:2 und verpasste damit den Einzug in die Toto-Pokal-Hauptrunde. „Das ist aus mehreren Blickwinkeln sehr ärgerlich“, hadert Ascholdings Abteilungsleiter Max Müller mit dem Ausgang dieser Partie.

Ascholding/Thannigs Pokalreise nimmt in Alling ein Ende – Chancen blieben ungenutzt

Maximale Effektivität der Gastgeber, ganz im Gegensatz zur Spielgemeinschaft: „Das war eine ineffektive Leistung von uns. Wir haben Chancen für vier Tore, machen aber null“, zählte Müller einen weiteren Aspekt für die Niederlage auf. Bei Ecken und Freistößen wurde es immer wieder gefährlich, aber eben nie mehr als das. Mit Ausnahme des Freistoßes von Philip von Jagemann kurz vor der Pause, der bereits im Netz lag, aber aufgrund eines vermeintlichen Foulspiels keine Anerkennung fand. „Sehr ominös abgepfiffen. Niemand hat sich beschwert“, sagte Müller zu dieser Szene. Generell war man auf Seiten der Gäste mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns nicht ganz einverstanden.

So blieb es letztlich bei den zwei Toren durch den frühen Doppelschlag, die den Pokalsieg für den TSV Alling bedeuteten. Max Müller zeigte sich als fairer Verlierer: „Glückwunsch nach Alling. Ein guter Gastgeber und eine faire Mannschaft. Wir waren über weite Strecken sogar besser und hätten es halt einfach selbst machen müssen.“