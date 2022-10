Trotz Überlegenheit die Lücke nicht gefunden

Beide Mannschaften begannen sehr vorsichtig und mit viel Respekt vor dem anderen. Somit fand in der ersten Viertelstunde lediglich ein Abtasten statt. Das Spiel fand lediglich zwischen den beiden Strafräumen statt. Viele Zweikämpfe, keine Torchancen, da beide Abwehrreihen den Gegner vom Strafraum fern hielten. Nach einer halben Stunde wurde Dampfach etwas stärker und hatte mehr Spielanteile. Sie kamen aber kaum in die Box, da der letzte Pass nicht ankam. Die einzige Chance in der ersten Hälfte hatten die Gäste. Doch Robin Naun scheiterte mit seiner Direktabnahme am Keeper (45.). Nach der Pause schaltete die DJK einen Gang höher und übernahm die Spielkontrolle. Nach 67 Minuten dann eine Zeitstrafe für Noah Markert von Röllbach. Dampfach bemühte sich, leistete sich aber immer wieder unnötige Fehlpässe und konnte die Überzahl nicht nutzen. Die einzige Torchance im ganzen Spiel hatte die DJK in der 80. Minute. Leon Heppt wurde nach einem Solo regelwidrig von den Beinen geholt. Der ansonsten gute Schiedsrichter zeigte nicht auf den Punkt, sondern ließ weiterspielen. In der Schlussphase hatten die Gäste und noch zwei gute Konterchancen, scheiterten aber an Niklas Götz, oder zielten knapp daneben. Die DJK konnte heute ihre spielerische Überlegenheit nicht in Tore ummünzen und fand nicht den Schlüssel zum Torerfolg.

Stimmen zum Spiel:

Oliver Kröner Trainer DJK

Wir können und müssen heute mit dem einen Punkt zufrieden sein. Wir haben heute gegen eine der besten Abwehrreihen der Liga gespielt und hatten nicht die Präzision um die kompakte Defensive zu knacken .Schuster bleibt bei deinen Leisten. Aber was auch entscheidend war, das wir fast Nichts zugelassen und wieder zu Null gespielt haben. Unser heutiger Gegner hat vor kurzem noch um den Aufstieg in die Bayernliga gekämpft und hatte heute viel Respekt vor uns.