Trotz Treubunds Schützenhilfe: Bardowick steigt in die Bezirksliga ab

Dem TSV Bardowick war die Nervosität von Beginn an anzumerken. Während die Gäste den Ballbesitz übergeben bekamen, verlagerten die bereits abgestiegenen Römstedter ihren Plan auf das Umschaltspiel. Als die Hausherren durch Henrik Tutas in Führung gingen (45.+1), wuchs die Aufgabe für die Bardowicker. Trotz ihrer Formstärke gelang es ihnen nicht, ihre Hausaufgaben zu erfüllen. Dabei hätte ein TSV-Sieg in einem spektakulären Abstiegsthriller für den Sprung ans rettende Ufer gereicht.

Der MTV Treubund Lüneburg macht den Ligaverbleib für den TSV Etelsen nötig. Die Turner gaben sich am letzten Spieltag keinem Sommerkick hin und investierten im Sinne des Wettbewerbs viel. Nachdem die Fronten kurz nach der Pause eigentlich schon geklärt schienen, kam Rot-Weiß in wenigen Minuten nochmal in Schlagdistanz zu einem entscheidenden Punktgewinn. In der Schlussphase brachen die Salzstädter aber den Willen ihrer Gäste und verabschiedeten sich mit einem Sieg in die Sommerpause.