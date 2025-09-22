Trotz Traumtor aus 40 Metern: SpVgg Unterhaching hat das Gewinnen verlernt

Haching bleibt das dritte Spiel in Folge ohne Sieg: Auch, weil der Tabellenführer weiter Platzverweise sammelt. In Buchbach traf es Routinier Stiefler.
Die SpVgg Unterhaching befindet sich in einem Formtief und gewinnt auch in Buchbach nicht. Der FC Bayern II genießt derweil spielfrei, nachdem das oberbayerische Derby gegen Wacker Burghausen auf den 5. Dezember verlegt wurde.
TSV Buchbach – SpVgg Unterhaching 1:1 (1:1). Irgendwie steckt derzeit etwas Sand im Getriebe beim Spitzenreiter Haching. Nach dem letzten Auswärtsremis in Eichstätt und der überraschenden Heimniederlage gegen Aubstadt, kam die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender auch in Buchbach nicht über ein Unentschieden hinaus.
Vor allem kostete der dritte Platzverweis der laufenden Saison dem Spitzenreiter auch im oberbayerischen Derby vor über 1200 Zuschauern wieder einmal einen besseren Ertrag. Diesmal erwischte es Manuel Stiefler, der nach einer Notbremse mit Rot vom Platz flog (83.). „Wir müssen es schaffen, dass wir alle Mann auf dem Platz haben. Das schwächt uns zum wiederholten Male auswärts“, ärgerte sich Bender nach dem Remis im Freitagabendspiel.
In der ersten Hälfte trafen die schwungvoll startenden Buchbacher durch einen Schlenzer von Sammy Ammari zum 1:0 für die Hausherren ein (9.). Andy Breuer nutzte kurz vor der Pause einen Abspielfehler von Heiland und beförderte den Ball aus 40 Metern Torentfernung über den aus dem Tor gelaufenen Brinkmann hinweg zum 1:1 in die Tormaschen (43.).
In der zweiten Hälfte verpasste der TSV zweimal die Chance auf die erneute Führung (59., 65.) und auch die Hachinger verpassten nach Stieflers Platzverweis in Unterzahl den Lucky Punch durch Christopher Negele (85.).
Am Remis konnte dann in der Schlussphase auch das in der 78. Minute eingewechselte Offensivtalent Wesley Krattenmacher nichts mehr ändern. Auf den Bruder des vom FC Bayern an Hertha BSC Berlin ausgeliehenen Maurice Krattenmacher setzen die Hachinger Verantwortlichen große Hoffnungen.
Das Top-Talent verlängerte zuletzt seinen Vertrag bei der SpVgg bis 2028. „Ich glaube fest daran, dass er sich mit seiner top professionellen Einstellung sehr schnell im Männerfußball zurechtfinden wird“, so SpVgg-Präsident Manfred Schwabl zur langfristigen Bindung des 17-jährigen Offensivspielers.