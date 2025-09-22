Sand im Getriebe: Nach dem Remis in Eichstätt und der Niederlage gegen Aubstadt gab es in Buchbach ein 1:1 für Haching um Breuer. – Foto: Sven Leifer/Imago

Trotz Traumtor aus 40 Metern: SpVgg Unterhaching hat das Gewinnen verlernt

Haching bleibt das dritte Spiel in Folge ohne Sieg: Auch, weil der Tabellenführer weiter Platzverweise sammelt. In Buchbach traf es Routinier Stiefler.

Die SpVgg Unterhaching befindet sich in einem Formtief und gewinnt auch in Buchbach nicht. Der FC Bayern II genießt derweil spielfrei, nachdem das oberbayerische Derby gegen Wacker Burghausen auf den 5. Dezember verlegt wurde. TSV Buchbach – SpVgg Unterhaching 1:1 (1:1). Irgendwie steckt derzeit etwas Sand im Getriebe beim Spitzenreiter Haching. Nach dem letzten Auswärtsremis in Eichstätt und der überraschenden Heimniederlage gegen Aubstadt, kam die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender auch in Buchbach nicht über ein Unentschieden hinaus.

Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr TSV Buchbach Buchbach SpVgg Unterhaching Haching 1 1 + Video Vor allem kostete der dritte Platzverweis der laufenden Saison dem Spitzenreiter auch im oberbayerischen Derby vor über 1200 Zuschauern wieder einmal einen besseren Ertrag. Diesmal erwischte es Manuel Stiefler, der nach einer Notbremse mit Rot vom Platz flog (83.). „Wir müssen es schaffen, dass wir alle Mann auf dem Platz haben. Das schwächt uns zum wiederholten Male auswärts“, ärgerte sich Bender nach dem Remis im Freitagabendspiel.

Andy Breuer gelingt Traumtor aus etwa 40 Metern In der ersten Hälfte trafen die schwungvoll startenden Buchbacher durch einen Schlenzer von Sammy Ammari zum 1:0 für die Hausherren ein (9.). Andy Breuer nutzte kurz vor der Pause einen Abspielfehler von Heiland und beförderte den Ball aus 40 Metern Torentfernung über den aus dem Tor gelaufenen Brinkmann hinweg zum 1:1 in die Tormaschen (43.).

Routinier Manuel Stiefler flog nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. – Foto: Sven Leifer/Imago