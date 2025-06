Trotz Traumstart: SC Weßling verpasst Wunder – Ohlstadt feiert

Marius Sturm brachte Weßling bereits in der 2. Minute in Führung und erhöhte in der 14. Minute auf 2:0. Bernhard Kurz verkürzte in der 55. Minute für die Gäste und zog damit dem SCW den Stecker. Jonny Penschow stellte in der 84. Minute den 3:1-Endstand her. Für den SV Ohlstadt geht es in der nächsten Runde gegen den Sieger des Duells Emmering gegen Tüßling um das Ticket für die Bezirksliga.

SC Weßling – SV Ohlstadt 3:1

SC Weßling: Michael Brieske, Jonas Koller, Jakob Brugger, Moritz Müller (66. Kevin Ebi), Yannick Neurath (77. Vincent Verplanke), Luis März-Vorisek, Mika Langmann (60. Mark Benjamin Nahrstedt), Lennart Zilg (60. Mathieu Berk), Juri Gölitz, Jonny Penschow, Marius Sturm (82. Luca Leschinski)

SV Ohlstadt: Paul Röhrig, Michael Guglhör, Jonas Thümmler, Leonhard Strobl (73. Luis Frombeck), Christoph Wäckerle, Johannes Fischer (64. Franz Christoph Leis), Jakob Steffl (79. Korbinian Sachse), Korbinian Vogt, Klaus Zach, Bernhard Kurz (82. Simon Nutzinger), Maximilian Schwinghammer

Schiedsrichter: Tobias Wilka

Tore: 1:0 Marius Sturm (2.), 2:0 Marius Sturm (14.), 2:1 Bernhard Kurz (55.), 3:1 Jonny Penschow (84.)