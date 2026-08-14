Trotz Traumstart: Eggenfeldens Krise verschärft sich

Schon zu einer sehr frühen Saisonphase in der Landesliga Südost muss der SSV Eggenfelden eine turbulente Phase durchstehen. Gegen den SV Nord München-Lerchenau kassierte der "V" am Freitagabend vor 255 Zuschauern im Stadion an der Birkenallee die fünfte Niederlage in Folge. Dabei half selbst ein Traumstart nicht. Die Krise bei den Rottalern verschärft sich...
Doch anders als erhofft übernahmen anschließend die Gäste das Kommando. "Wir haben keinen Zugriff mehr bekommen, haben die Zweikämpfe nicht richtig angenommen. Lerchenau war absolut überlegen", monierte Stinglhammer. Noch im ersten Durchgang drehten die Münchner die Partie, kurz nach der Pause machte Nico Karger mit dem Treffer zum 1:3 (55.) auch schon den Deckel drauf. "Eine starke Mannschaft", zollte Stinglhammer den Gästen Respekt und attestierte Lerchenau einen verdienten Sieg.
Mittlerweile muss man in Eggenfelden von einem misslungenen Saisonstart sprechen. Fünf Pleiten in Folge sind bedenklich! Krisenstimmung will Joe Stinglhammer aber nicht aufkommen lassen: "Wir bleiben positiv. Nächste Woche geht`s in Planegg weiter, da wollen wir was reißen."
SSV Eggenfelden – SV Nord München-Lerchenau 1:3 (1:2)
SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Bernhardt Maier, Daniel Bruckhuber, Christoph Damböck, Simon Schie (73. Andreas Blüml), Ankido Abraham, Blin Kelmendi, Alexander Matschi (46. Manasse Francisco), Kevin Bergter, Benedikt Huber (73. Louis Albrecht), Sebastian Hager - Trainer: Daniel Blindhuber
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Yasir Ammar Sami (87. Florian Besel), Jungne Chonker, Medhat Mekhimar, Arbnor Segashi, Dominik Besel, Vukasin Pajic (73. Alexander Rösler), Andreas Weiß (84. Nikolaos Mangasaros), Julius Leucht (80. Martin Angermeir), Hüseyin Gümüs (66. Mats Gebelein), Nico Karger - Trainer: Peter Zeussel
Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 255
Tore: 1:0 Sebastian Hager (1.), 1:1 Yasir Ammar Sami (20.), 1:2 Dominik Besel (30.), 1:3 Nico Karger (55.)