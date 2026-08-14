Trotz Traumstart: Eggenfeldens Krise verschärft sich

Die Mienen sprechen Bände: Beim SSV Eggenfelden will`s derzeit einfach nicht klappen. – Foto: Werner Kroiß

Schon zu einer sehr frühen Saisonphase in der Landesliga Südost muss der SSV Eggenfelden eine turbulente Phase durchstehen. Gegen den SV Nord München-Lerchenau kassierte der "V" am Freitagabend vor 255 Zuschauern im Stadion an der Birkenallee die fünfte Niederlage in Folge. Dabei half selbst ein Traumstart nicht. Die Krise bei den Rottalern verschärft sich...

Nur 30 Sekunden waren gespielt, da klingelte es auch schon im Kasten der Gäste aus der Landeshauptstadt. Sebastian Hager brachte die Hausherren mit seinem ersten Saisontreffer ultraschnell in Führung (1.). "Gefühlt war das eigentlich ein Brustlöser. Wir sind super gestartet", meinte im Nachgang Eggenfeldens Sportlicher Leiter Joe Stinglhammer.

Doch anders als erhofft übernahmen anschließend die Gäste das Kommando. "Wir haben keinen Zugriff mehr bekommen, haben die Zweikämpfe nicht richtig angenommen. Lerchenau war absolut überlegen", monierte Stinglhammer. Noch im ersten Durchgang drehten die Münchner die Partie, kurz nach der Pause machte Nico Karger mit dem Treffer zum 1:3 (55.) auch schon den Deckel drauf. "Eine starke Mannschaft", zollte Stinglhammer den Gästen Respekt und attestierte Lerchenau einen verdienten Sieg.