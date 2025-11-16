 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
– Foto: Jörg Struwe

Trotz Trainer-Kritik: Harsefeld fegt Stade weg - D/A II Herbstmeister

Landesliga Lüneburg: Der 15. Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

Landesliga Lüneburg
FC Heidetal
Rotenburg
Bornreihe
Ahlerstedt/O

Obwohl sich der Harsefelder Trainer über eine der schlechtesten Leistungen seiner Mannschaft beschwerte, gewann sein Team das Derby deutlich. D/A II ist Herbstmeister.

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
TSV Ottersberg
TSV OttersbergOttersberg
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
Abgesagt

Gestern, 17:30 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld
0
3
Nachdem Pascal Schawaller die Harsefelder nach einer starken Einzelaktion in Führung gebracht hatte (10.), betrieben engagierte Stader Chancenwucher. Stattdessen unterlief Jannik Holthusen nach einem ruhenden Ball ein Eigentor (40.).

„Dass wir mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen, ist eigentlich eine Frechheit“, sagt TuS-Coach Nico Matern. „Es war eines der drei schlechtesten Spiele während meiner Amtszeit – auf der anderen Seite haben wir bei schweren Bedingungen endlich mal wieder zu null gespielt. Trotzdem müssen wir das aufarbeiten und nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen.“

Im zweiten Abschnitt sicherten sich die Gäste dann aber doch mehr Spielanteile und legten das entscheidende dritte Tor durch Jonathan Bondombe Simba nach (69.). „Danach war der Drops gelutscht“, resümiert VfL-Trainer Matthias Quadt. „Trotzdem haben wir uns heute teuer verkauft.“

Tore: 0:1 (10.) P. Schawaller, 0:2 (40., ET) Holthusen, 0:3 (69.) Bondombe Simba.

Heute, 14:00 Uhr
FC Heidetal
FC HeidetalFC Heidetal
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-HopeLindwedel-H.
1
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund LüneburgTB Lüneburg
Abgesagt

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
Rotenburger SV
Rotenburger SVRotenburg
3
0
Abpfiff
Die SV Drochtersen/Assel II hat sich mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den Rotenburger SV die Herbstmeisterschaft gesichert.

Regionalliga-Leihgabe Sebastian Haut lief neben Nick Dehde in der Innenverteidigung auf und übertrug seine Erfahrung und Ausstrahlung auf die übrigen Mannschaftsteile. Die Hausherren bedienten sich nach dem Heimrechtstausch auf dem engen Kunstrasenplatz eines Dehde-Einwurfs, den Dennis Grooten mit dem Kopf über die Linie beförderte (26.). Vor der Pause legte Finn Wendler nach einem feinen Spielzug nach (42.), nach Wiederanpfiff machte André Ribeiro auf Vorarbeit von Luca Daginnus den Deckel drauf (50.).

„Dass wir nicht eine Torchance zugelassen haben, macht uns extrem stolz“, sagt Teamchef Benjamin Zielke. „Jeder in der Mannschaft ordnet sich dem Erfolg unter und das macht uns stark – dann gewinnst du auch Spiele in der Höhe gegen einen direkten Verfolger.“

Tore: 1:0 (26.) Grooten, 2:0 (42.) Wendler, 3:0 (50.) Ferreira Ribeiro.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
1
5
Abpfiff

Aufrufe: 016.11.2025, 18:15 Uhr
FuPa LüneburgAutor