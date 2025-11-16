Trotz Trainer-Kritik: Harsefeld fegt Stade weg - D/A II Herbstmeister

Nachdem Pascal Schawaller die Harsefelder nach einer starken Einzelaktion in Führung gebracht hatte (10.), betrieben engagierte Stader Chancenwucher. Stattdessen unterlief Jannik Holthusen nach einem ruhenden Ball ein Eigentor (40.).

„Dass wir mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen, ist eigentlich eine Frechheit“, sagt TuS-Coach Nico Matern. „Es war eines der drei schlechtesten Spiele während meiner Amtszeit – auf der anderen Seite haben wir bei schweren Bedingungen endlich mal wieder zu null gespielt. Trotzdem müssen wir das aufarbeiten und nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen.“

Im zweiten Abschnitt sicherten sich die Gäste dann aber doch mehr Spielanteile und legten das entscheidende dritte Tor durch Jonathan Bondombe Simba nach (69.). „Danach war der Drops gelutscht“, resümiert VfL-Trainer Matthias Quadt. „Trotzdem haben wir uns heute teuer verkauft.“

Tore: 0:1 (10.) P. Schawaller, 0:2 (40., ET) Holthusen, 0:3 (69.) Bondombe Simba.