Trotz Top-Saison: Neuhausens Trainer-Duo tritt ab

Das ist eine überraschende Nachricht! Simon Meindl und Johannes Kiwitz werden den SV Neuhausen/Offenberg, der in der Kreisliga Straubing als Rangzweiter auf Vizemeisterkurs ist, nur noch bis Saisonende anleiten. Das erfolgreiche Duo hatte erst im vergangenen Sommer Johann Lauerer beerbt.
Ursprünglich verfolgte der Verein eindeutig das Ziel, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit beiden Trainern weiterzuführen. Die sportliche Entwicklung der vergangenen Monate, die Professionalität sowie das Engagement der beiden Verantwortlichen hatten aus Sicht des Klubs klar dafür gesprochen. Bereits Ende November teilte Johannes Kiwitz der Vereinsführung jedoch mit, dass er nach Abschluss der Saison nicht mehr als Co-Trainer zur Verfügung stehen wird. Parallel dazu befand sich der Verein mit Simon Meindl bereits in guten und konstruktiven Gesprächen, die durchgehend auf eine Fortführung der gemeinsamen Arbeit hindeuteten.
"Nach der Entscheidung von Hannes war für uns klar, dass wir uns nach einer passenden Ergänzung zu Simon umsehen müssen. Simon hat uns bereits zu Beginn der Gespräche erklärt, dass er weiter zur Verfügung stehen würde, er aber kein Problem damit hätte, auch als spielender Co-Trainer zu fungieren, sollte man einen Spielertrainer finden. In diesem Prozess haben sich für den Verein zwei sehr interessante Spieler ergeben, die als Ergänzung zu Simon sehr gut gepasst hätten“, erklärt die sportliche Leitung um Markus Wagner und Michael Grotzer. Besonders hervorzuheben ist die offene und äußerst faire Kommunikation mit Meindl während des gesamten Prozesses. Er zeigte zu jeder Zeit eine beeindruckende Verbundenheit zum Verein und stellte dessen Interessen konsequent über persönliche Belange. "Simon hat von Beginn an signalisiert, dass er die Entwicklung des Vereins über seine eigene Position stellt. Nachdem die beiden potentiellen Trainerkandidaten ihr Interesse bekundeten, haben wir uns umgehend mit Simon zusammengesetzt und ihn nach seiner Einschätzung gefragt, welcher der Beiden aus seiner Sicht verpflichtet werden soll. Simon entgegnete uns darauf, dass wir uns für beide Kandidaten entscheiden sollen, da sich eine solche Gelegenheit nicht so schnell wieder ergeben werde. Er hat uns letztlich sein klares Go gegeben, die Gespräche weiterzuführen und diesen Weg einzuschlagen“, so Wagner weiter.
"Diese Haltung unterstreicht einmal mehr, welch herausragenden Charakter Simon besitzt. Sein uneigennütziges Verhalten verdient allergrößten Respekt und höchste Anerkennung seitens des gesamten Vereins. Simon kann sich gut vorstellen, dem SV Neuhausen/Oenberg auch künftig zur Verfügung zu stehen – sei es in seiner Rolle als Spieler oder perspektivisch in einer anderen verantwortungsvollen Funktion“, erklären Wagner und Grotzer in ihrer Stellungnahme.
"Hannes hingegen, möchte nach privatem Hausbau und den intensiven sportlichen Jahren als Spieler und Co-Trainer in diesem Sommer eine Pause einlegen, um mehr Zeit mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Söhnen zu verbringen. Gleichzeitig hat er mehrfach betont, seinem Heimatverein weiterhin eng verbunden zu bleiben und kann sich gut vorstellen, sich auch künftig in einer anderen Funktion einzubringen“, erläutert die sportliche Leitung. "Der SV Neuhausen/Offenberg spricht beiden Trainern seinen ausdrücklichen Dank aus. In einer sportlich wie strukturell sehr anspruchsvollen Phase übernahmen Meindl und Kiwitz im vergangenen Jahr Verantwortung und stellten sich mit großem Engagement in den Dienst des Vereins. Mit unermüdlichem Einsatz initiierten sie einen notwendigen Umbruch innerhalb der Mannschaft, der wesentlich zum aktuellen sportlichen Erfolg beigetragen hat. Der Verein blickt mit Zuversicht auf die kommenden Aufgaben und wird in den nächsten Wochen weitere Informationen zur neuen sportlichen Ausrichtung bekanntgeben", heißt es abschließend.