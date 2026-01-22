Simon Meindl (li.) und Johannes Kiwitz stehen beim SVN nur mehr bis Saisonende in der Verantwortung – Foto: Simon Plötz

Trotz Top-Saison: Neuhausens Trainer-Duo tritt ab Simon Meindl und Johannes Kiwit treten nach Ablauf der Spielzeit 2025/2026 ab

Das ist eine überraschende Nachricht! Simon Meindl und Johannes Kiwitz werden den SV Neuhausen/Offenberg, der in der Kreisliga Straubing als Rangzweiter auf Vizemeisterkurs ist, nur noch bis Saisonende anleiten. Das erfolgreiche Duo hatte erst im vergangenen Sommer Johann Lauerer beerbt.

Ursprünglich verfolgte der Verein eindeutig das Ziel, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit beiden Trainern weiterzuführen. Die sportliche Entwicklung der vergangenen Monate, die Professionalität sowie das Engagement der beiden Verantwortlichen hatten aus Sicht des Klubs klar dafür gesprochen. Bereits Ende November teilte Johannes Kiwitz der Vereinsführung jedoch mit, dass er nach Abschluss der Saison nicht mehr als Co-Trainer zur Verfügung stehen wird. Parallel dazu befand sich der Verein mit Simon Meindl bereits in guten und konstruktiven Gesprächen, die durchgehend auf eine Fortführung der gemeinsamen Arbeit hindeuteten.







"Nach der Entscheidung von Hannes war für uns klar, dass wir uns nach einer passenden Ergänzung zu Simon umsehen müssen. Simon hat uns bereits zu Beginn der Gespräche erklärt, dass er weiter zur Verfügung stehen würde, er aber kein Problem damit hätte, auch als spielender Co-Trainer zu fungieren, sollte man einen Spielertrainer finden. In diesem Prozess haben sich für den Verein zwei sehr interessante Spieler ergeben, die als Ergänzung zu Simon sehr gut gepasst hätten“, erklärt die sportliche Leitung um Markus Wagner und Michael Grotzer. Besonders hervorzuheben ist die offene und äußerst faire Kommunikation mit Meindl während des gesamten Prozesses. Er zeigte zu jeder Zeit eine beeindruckende Verbundenheit zum Verein und stellte dessen Interessen konsequent über persönliche Belange. "Simon hat von Beginn an signalisiert, dass er die Entwicklung des Vereins über seine eigene Position stellt. Nachdem die beiden potentiellen Trainerkandidaten ihr Interesse bekundeten, haben wir uns umgehend mit Simon zusammengesetzt und ihn nach seiner Einschätzung gefragt, welcher der Beiden aus seiner Sicht verpflichtet werden soll. Simon entgegnete uns darauf, dass wir uns für beide Kandidaten entscheiden sollen, da sich eine solche Gelegenheit nicht so schnell wieder ergeben werde. Er hat uns letztlich sein klares Go gegeben, die Gespräche weiterzuführen und diesen Weg einzuschlagen“, so Wagner weiter.



