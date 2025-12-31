Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Klaus Hofbauer (re.) wurde bei Union Mehrnbach ziemlich überraschend von seinen Aufgaben entbunden – Foto: Verein
Trotz Top-Bilanz: Hofbauer muss in Österreich gehen
Die Ikone des ASCK Simbach wurde bei Union Mehrnbach völlig überraschend freigestellt
Klaus Hofbauer ist nicht mehr Trainer von Union Mehrnbach. Der langjährige Coach des ASCK Simbach übernahm den oberösterreichischen Klub - der in der 1. Klasse, die vom sportlichen Niveau vergleichbar mit der niederbayerischen Kreisklasse ist, um Punkte und Tore kämpft, im Mai 2024 in akuter Abstiegsgefahr. Mit einem tollen Schlussspurt sicherte man sich aber noch den Klassenerhalt
In der Saison 2024/2025 erreichte man mit der besten Offensive der Liga Platz vier, nur fünf Punkte hinter dem Meister Palting / Seeham. Auch in der aktuellen Spielzeit mischt man im Spitzenfeld der Liga mit und hat als Rangdritter gute Chancen, den erstmaligen Sprung in die Bezirksliga realisieren zu können. Trotzdem haben sich die Innviertler zum Jahreswechsel entschlossen, einen Wechsel auf der Kommandobrücke vorzunehmen.
"Die Entscheidung, den Trainer trotz des dritten Tabellenplatzes freizustellen, ist uns alles andere als leicht gefallen. Sie hat ausdrücklich nichts mit der sportlichen Ausbeute oder der Platzierung zu tun. Vielmehr mussten wir feststellen, dass der Verein in seiner aktuellen Struktur und Professionalität noch nicht dort ist, wo der Trainer bereits war. Für diesen Entwicklungsschritt benötigen wir noch Zeit. Vor diesem Hintergrund haben wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, es gibt jedoch bereits Kandidaten", verrät der Sportliche Leiter Andreas Sageder.
"Als Trainer muss man so eine Geschichte akzeptieren, auch wenn sie in diesem Fall nur schwer verständlich ist. Ich habe dem Klub in einer fast schon aussichtslosen Situation vor dem Abstieg gerettet und in den letzten eineinhalb Jahren etwas aufgebaut. Im Herbst hatten wir viele Verletzte, die jetzt alle zurückkehren. Zudem haben wir im Winter zwei Verstärkungen bekommen und ich hätte mich riesig darauf gefreut, im Frühjahr mit einem sehr starken Kader voll angreifen zu können. Leider ist mir diese Möglichkeit nun genommen worden, aber so ist das Geschäft", sagt Hofbauer, der aber wieder Gefallen am Trainerjob gefunden hat: "Es macht immer noch Spaß und für mich ist das ein schöner Ausgleich zum Beruf. Mit jungen Leuten arbeiten, etwas entwickeln. Genau das ist meines." Daher kann sich der 55-Jährige durchaus vorstellen, zeitnah wieder eine neue Aufgabe in Angriff zu nehmen: "Wenn sich sportlich etwas Passendes ergibt und es vom Fahraufwand machbar ist, dann jederzeit gerne."