Trotz Top-Bilanz: Hofbauer muss in Österreich gehen

"Die Entscheidung, den Trainer trotz des dritten Tabellenplatzes freizustellen, ist uns alles andere als leicht gefallen. Sie hat ausdrücklich nichts mit der sportlichen Ausbeute oder der Platzierung zu tun. Vielmehr mussten wir feststellen, dass der Verein in seiner aktuellen Struktur und Professionalität noch nicht dort ist, wo der Trainer bereits war. Für diesen Entwicklungsschritt benötigen wir noch Zeit. Vor diesem Hintergrund haben wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, es gibt jedoch bereits Kandidaten", verrät der Sportliche Leiter Andreas Sageder.





"Als Trainer muss man so eine Geschichte akzeptieren, auch wenn sie in diesem Fall nur schwer verständlich ist. Ich habe dem Klub in einer fast schon aussichtslosen Situation vor dem Abstieg gerettet und in den letzten eineinhalb Jahren etwas aufgebaut. Im Herbst hatten wir viele Verletzte, die jetzt alle zurückkehren. Zudem haben wir im Winter zwei Verstärkungen bekommen und ich hätte mich riesig darauf gefreut, im Frühjahr mit einem sehr starken Kader voll angreifen zu können. Leider ist mir diese Möglichkeit nun genommen worden, aber so ist das Geschäft", sagt Hofbauer, der aber wieder Gefallen am Trainerjob gefunden hat: "Es macht immer noch Spaß und für mich ist das ein schöner Ausgleich zum Beruf. Mit jungen Leuten arbeiten, etwas entwickeln. Genau das ist meines." Daher kann sich der 55-Jährige durchaus vorstellen, zeitnah wieder eine neue Aufgabe in Angriff zu nehmen: "Wenn sich sportlich etwas Passendes ergibt und es vom Fahraufwand machbar ist, dann jederzeit gerne."