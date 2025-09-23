Trotz Tabellenplatz sechs: Björn Hertl erklärt Ampfing-Aus

Ein Auf und Ab war die Hertl-Ära beim Bezirksligisten TSV Ampfing. Bis zum Schluss blieb der Ex-Profi optimistisch. Und zieht jetzt den Schlussstrich.

Nur zwei Zähler holten die Weiß-Blauen aus ihren nächsten vier Spielen. Für Hertl stand fest: So kann es nicht weitergehen. Und so entschied sich der 49-Jährige für seinen Abgang: „Es ist die letzten Wochen entstanden“, erzählte er im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Das hatte mit dem Fußball weniger zu tun. Ich habe in letzter Zeit mehrere Baustellen und habe dann gesagt, ich kann nicht mehr die volle Kraft ins Training oder in die Weiterentwicklung des Teams stecken. Es war alleine meine Entscheidung.“

Ampfing – Zu Beginn 2024 startete Björn Hertl beim damaligen Landesligisten TSV Ampfing . In 16 Spielen konnte der neue Coach sechs Siege einfahren. Am Ende reichten diese Punkte nicht ganz für den Klassenerhalt und der TSV stieg in die Bezirksliga ab. Der Hertl-Effekt machte sich dennoch bemerkbar: In seiner ersten Bezirksliga-Saison lieferte der Cheftrainer einen soliden fünften Platz ab. Und so sollte es weitergehen. Hertl gewann in der aktuellen Spielzeit gleich vier aus fünf Spielen – bevor das Blatt sich wendete.

Um die Lücke zu füllen, übernimmt Co-Trainer Burim Djimsiti interimsweise das Zepter. Unterstützt wird er dabei von Abteilungsleiter Uwe Dragosin. Gemeinsam soll das Duo das Team leiten, bis ein permanenter Nachfolger gefunden wird.

Von Beginn an fand sich Hertl bei Ampfing gut ein: „Ich habe keinen Druck gespürt“, so der Ex-Trainer, der mit den Ampfinger Verantwortlichen klare Ziele vereinbart hatte: „Wir wollten den TSV Ampfing wieder auf normale Beine stellen.“

Hertl erwähnte außerdem die Wichtigkeit der Eigengewächse: „Unser Plan war es, die eigenen Jugendspieler ins Boot zu holen und in die erste Mannschaft hochziehen. Wir wollten ihnen die Chance geben, in der Bezirksliga Fuß zu fassen. Damit haben wir einen guten fünften Platz erreicht.“

Zur Saison 25/26 holten die Ampfinger einige qualitative Verbesserungen in ihren Kader, unter anderem Maximilian Manghofer und Berat Akcay. Beide stammen aus der Jugend der Münchner Löwen und konnten dort bereits höherklassige Erfahrung sammeln. „Die Mannschaft hat schon ein großes Gerüst gebildet und die Neuen gut aufgenommen. Die Vorbereitung ist ebenfalls gut gelaufen“, sagte Hertl.

Entsprechend schwer tat sich Hertl, das plötzliche Formtief seiner ehemaligen Mannschaft zu erklären: „Da kommt immer viel zusammen. Vielleicht ist es auch zu gut gelaufen und wir haben alle gedacht, es geht einfach so weiter. Doch so ist es leider nicht gekommen.“ Er ergänzte selbstkritisch: „Wir haben als Mannschaft nie das auf den Platz gebracht, wozu wir fähig sind. Da habe ich mir meine Gedanken gemacht.“

Das sind die Zukunfts-Pläne von Ex-Ampfing Trainer Hertl

Trotz des überraschenden Rücktritts erinnert sich Björn Hertl gerne an seine Zeit in Ampfing zurück. Sein Highlight: die Qualifikationsspiele für die Landesliga – mit über 1200 Zuschauern. Auch das Wachstum des Vereins beeindruckte Hertl, der besonders den Zusammenhalt und das Engagement der Verantwortlichen lobend hervorhob.

Die Zukunft des Ex-Profis steht dabei noch in den Sternen: „Ich habe eine Familie und arbeite ganz normal. Ich bin fein mit der Situation. Ich werde natürlich weiter die Spiele anschauen und die Daumendrücken, dass der TSV erfolgreich bleibt.“