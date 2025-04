Trotz SVP-Heimsieg: Vidak schimpft über „Sommerfußball ohne Spannung“

Der SV Raisting hatte am Samstag mit einem hart erkämpften 1:0 in Penzberg vorgelegt, der SV Planegg-Krailling zog am Sonntag nach und verkürzte durch den 2:0-Heimerfolg über den BCF Wolfratshausen den Rückstand auf Rang zwei in der Bezirksliga Süd wieder auf einen Zähler. SVP-Coach Pero Vidak war dennoch alles andere als zufrieden mit der Darbietung seiner Fußballer im Georg-Heide-Stadion. „Man hatte nicht das Gefühl, dass es für uns um etwas ging“, schimpfte er. Im Mittelfeld und in der Defensive agierten die Würmtaler vom Anpfiff weg ungewohnt sorglos, hielten oft zu lange den Ball oder spielten schlimme Fehlpässe.

Dennoch bogen die Hausherren schnell auf die Siegerstraße ab. Dabei zahlte sich aus, dass Mario Simic trotz großer Oberschenkelprobleme 67 Minuten lang auf die Zähne biss. Der 32-Jährige war an beiden Toren entscheidend beteiligt. Zunächst bediente er Aleksandar Demonjic, der souverän zum 1:0 vollendete (13.). Sechs Minuten später fand er mit einem Freistoß von rechts den Kopf von Hrvoje Rizvanovic, BCF-Keeper Simon Oppolzer hatte sich völlig verschätzt – 2:0. Wer nun einen entspannten Nachmittag erwartet hatte, wurde aber enttäuscht. „Für die Zuschauer war es ein schönes Spiel, für mich sicher nicht“, konstatierte Vidak. Vorne ließ Planegg immer wieder gute Chancen liegen. In der Defensive war Torhüter Marijan Krasnic einige Male gefordert. Insgesamt agierten die Gäste im Abschluss aber zu harmlos. Bei einem Anschlusstreffer hätte an der Hofmarkstraße das große Zittern begonnen.