Trotz Stolpergefahr: Peckeloh gibt sich keine Blöße Der Fußball-Westfalenligist gewinnt sein Achtelfinale im Kreispokal am Kupferhammer beim FC Türk Sport Bielefeld souverän mit 5:0.

Vito Lombardi hatte vor der Aufgabe riesigen Respekt, wie er später zugab. „Türk Sport hat einen guten Kader, spielt eine bislang starke Saison und ist vor allem auf eigenem Platz schwer zu schlagen“, sagte er. Umso zufriedener war der Peckeloher Trainer, dass seine Mannschaft die Partie auf dem legendären Kupferhammer von der ersten Minute an sehr ernst genommen hat. „Das war ein sehr reifer Auftritt und eine souveräne Leistung von uns“, freute er sich.

Anes Dautovic hatte den heimischen Westfalenligisten in Halbzeit eins früh in Führung gebracht (14.). Nach der Pause trafen Leandro Ricker Rasteiro (46.), Dautovic (67.), Ekin Zan (85.) und Paul Ristau (87.) für den Favoriten. „Alle Tore waren schön herausgespielt“, fand Lombardi. Froh war der 41-Jährige zudem, dass sich kein weiterer seiner Spieler verletzt hat und er vielen Akteuren Spielzeit verschaffen konnte, die zuletzt ein wenig hintendran waren.