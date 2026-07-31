Trotz starker zweiter Hälfte: Düsseldorf unterliegt Hannover 96

Fortuna Düsseldorf kämpft sich im Testspiel gegen Zweitligist Hannover 96 nochmal heran, muss sich schlussendlich allerdings mit 2:3 geschlagen geben. Zugang Miguel Goncalves konnte dabei seinen ersten Treffer für den Drittligisten markieren.
Beide Mannschaften brauchten eine gewisse Zeit um in das Spiel hineinzufinden. Nach einigen harten Zweikämpfen fiel dann der erste Treffer der Begegnung. Benedikt Pichler bekam einen langen Ball und netzte souverän zur 1:0-Führung der Gastgeber ein. Der Angreifer stand nicht im Abseits, da Elias Egouli zu tief stand (18.).
In der Folgezeit drückten die Hausherren auf das 2:0 - scheiterten jedoch immer wieder am stark parierenden Lasse Rieß. In der 40. Minute war der Keeper allerdings machtlos, als Franz Roggow einen abgeblockten Ball zum 2:0 einschob (40.).
Die Fortuna kam gestärkt und mit vielen Wechseln aus der Halbzeitpause. Doch nur kurze Zeit nach Wiederbeginn war es Marcel Benger, der sich einen folgenschweren Ballverlust leistete. Die Hannoveraner schnappten sich das Leder. Schlussendlich war es Tom Hobrecht, der zum 3:0 netzte (54.).
In der Folgezeit drückten die Gäste auf den Anschluss, der ihnen auch gelingen sollte. Jorrit Hendrix holte einen Strafstoß heraus, den Angreifer Fabian Schleusener souverän verwandelte (67.).
In der Schlussphase hatten die Düsseldorfer zwar die Spielkontrolle, konnten diese allerdings nicht in Chancen umwandeln. In der Nachspielzeit nahm sich dann Zugang Goncalves ein Herz aus ungefähr 30 Metern. Sein Flatterball erwischt Leo Weinkauf auf dem falschen Fuß und landet somit hinter ihm im Netz.
Danach war allerdings sofort Schluss. Die Fortuna zeigte zwei unterschiedliche Halbzeiten und verlor somit knapp, aber verdient mit 2:3.