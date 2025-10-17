Trotz starker Saison: Helmut Bedö verlässt Wörth

„Helmut legte nach seinem Amtsantritt sofort engagiert los und brachte die Mannschaft in körperlicher, taktischer und spielerischer Hinsicht ein deutliches Stück voran. Unter seiner Führung gelang uns zunächst der Klassenerhalt – ein Erfolg, den wir in der darauffolgenden Saison wiederholen konnten“, blickt TSV-Abteilungsleiter Matthias Groß zurück. Von Beginn an stand Bedö der langjährige Leistungsträger Stefan Glöckl als spielender Co-Trainer zur Seite.



Bereits bei Bedös Verpflichtung war bekannt, dass er aus beruflichen Gründen einen längeren Auslandsaufenthalt antreten müsse. Dieser stand im Frühjahr dieses Jahres an. „Da wir mit seiner Arbeit stets zufrieden waren, entschieden wir uns gemeinsam, seinen Vertrag während dieser Zeit ruhen zu lassen anstatt ihn aufzulösen“, erklärt Groß. Während Bedö im Ausland weilte, übernahm Patrick Wagner gemeinsam mit Stefan Glöckl die Verantwortung für das Team. Die Zusammenarbeit der beiden funktionierte von Anfang an hervorragend. „Patrick war innerhalb der Mannschaft und im gesamten Verein hoch angesehen – sein Wort hatte Gewicht. Nach Helmuts Rückkehr trat er, wie vereinbart, wieder in den Hintergrund.“



Bedö erkannte, dass sich in seiner Abwesenheit einiges verändert hatte, und entschied sich, nicht in ein funktionierendes System einzugreifen. Daher trat er zurück. „Dieser Schritt zeugt von großem Charakter und verdient höchsten Respekt“, unterstreicht der Wörther Spartenleiter und fügt an:„Er hat seine Ziele bei uns erreicht und zugleich die Grundlage geschaffen, dass wir nun eine unbeschwerte Saison genießen dürfen. In den vergangenen drei Jahren standen zur Winterpause nie mehr als 19 Punkte auf unserem Konto – aktuell sind es nach dem ersten Rückrundenspiel bereits 25. Für seine engagierte, innovative Arbeit danken wir Helmut herzlich und wünschen ihm für die Zukunft – beruflich, privat und sportlich – alles Gute.“



Bereits beim 6:3-Heimsieg gegen Oberhinkofen stand Stefan Glöckl erstmals als allein verantwortlicher Trainer an der Seitenlinie. „Ihm schenken wir unser volles Vertrauen. Gemeinsam mit Helmut bzw. Patrick hat er unsere Mannschaft enorm weiterentwickelt. Wir freuen uns, dass wir nun mit starken Leistungen und guten Ergebnissen die Früchte dieser intensiven Arbeit ernten dürfen“, blickt Matthias Groß zuversichtlich nach vorne. Am morgigen Samstag tritt der TSV Wörth beim Freien TuS Regensburg an.