Trotz starker Saison: Aufstieg kein Thema bei Cruz und dem DSV Der Duisburger SV steht nach 19. Spieltagen mit 43 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur vier Zähler trennen die Mannschaft von Cheftrainer Sergio Pinto Cruz und Damian Opdenhövel von der Spitze. von Tristan Benten · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der Duisburger SV spielt eine starke Saison – Foto: Lisa Jansen

Nach drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga steht der Duisburger SV nach 19 Spieltagen mitten im Kampf um den Aufstieg. Die Mannschaft von Cheftrainer Sergio Pinto Cruz und Damian Opdenhövel steht mit 43 Punkten nur vier Zähler hinter dem Tabellenersten. Cruz sprach über die Gründe der starken Saison.

Klare Leistungssteigerung Die Mannschaft der beiden Cheftrainer steigerte sich enorm im Vergleich zu den vergangenen beiden Spielzeiten. In der vergangenen Saison stand der SV nach 19 Spielen bei gerade einmal 24 Zählern - am Ende des Spieljahres waren es 44 Punkte. Somit benötigen die Duisburger nur noch ein Remis um die Punkteausbeute der vergangenen Saison zu erreichen. Übungsleiter Cruz sieht klare Gründe für den Erfolg: "Die starke Saison hat bereits mit der Kaderplanung begonnen und da möchte ich vor allem unserem sportlichen Leiter Michele Mastrolonardo ein Riesen-Kompliment aussprechen - was er uns bereitgestellt hat war schon top. Wir haben uns bewusst für Neuzugänge entschieden, von denen wir überzeugt waren, dass sie charakterlich absolut zum DSV passen." Weiter führte er aus: "Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern, die die Jungen führen und sogenannten jungen Wilden, die absolut hungrig und lernwillig sind. Wir glauben, dass diese Mischung uns alles gibt was wir brauchen. Der Zusammenhalt ist top."

Allen voran die Defensive seines Teams überzeugt. Mit 23 Gegentreffern stellt der SV die beste Abwehr der Liga. "Ich glaube, dass die Gründe dafür vielschichtig sind. Zum einen ist jeder bereit sich voll und ganz für den kollektiven Erfolg einzubringen. Zum anderen müssen wir die Jungs aus Trainersicht einfach loben, sie sind absolut bereit die Vorgaben umzusetzen und mehr noch, sie sind einfach absolut willig sich weiterzuentwickeln", erklärte der 43-Jährige im Hinblick auf diese Statistik. Er führte aus: "Zu guter Letzt kommt unsere Spielweise den Jungs glaube ich entgegen. Die Jungs glauben an sich und an den Erfolg. Die Resultate und die geringe Anzahl an Gegentoren sind nur die logische Konsequenz. Wobei man ganz klar sagen muss, es ist eine Momentaufnahme nach 19. Spieltagen, nicht mehr aber auch nicht weniger." Cruz sieht andere Teams vorne Ein möglicher Sprung in die Landesliga war vor der Spielzeit überhaupt kein Thema bei den Verantwortlichen der Duisburger. Nun ist der Aufstieg allerdings in greifbarer Nähe. Doch trotz der aussichtsreichen Tabellensituation bleibt Cruz gelassen: "Der Aufstieg war bei uns nie ein Thema und ist es weiterhin nicht. Wir haben von Anfang an den Anspruch gehabt oben mitzuspielen und genau das tun wir. Was wir versuchen ist, in jedem Spiel das Maximum zu erreichen. Welcher Tabellenplatz am Ende das Ergebnis ist, ist ebenfalls eine logische Schlussfolgerung aus dem gesamten Prozess seit Saisonbeginn bis zum letzten Spieltag."