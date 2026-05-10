Trotz starker Leistung verliert der FV Rammersweier das Spitzenspiel

Der Rammersweierer Trainer Umberto Vulcano sah eine gute Leistung seiner Mannschaft. – Foto: Johannes Barthmes

Die Wolfskicker aus Rammersweier hatten vor dem Gastspiel des Tabellenführers auf ihrer schmucken Sportanlage am vergangenen Samstag eine 0:4-Niederlage aus der Vorwoche beim FC Ettenheim-Altdorf zu verdauen. Dementsprechend hatten sich die Spieler von Trainer Umberto Vulcano für das Duell mit dem SV Fautenbach viel vorgenommen, auch um im Meisterschaftsrennen dabeizubleiben. Am Ende aber standen die sehr viel inverstierenden Rammersweierer mit leeren Händen da, denn in der Schlussphase einer spannenden Partie erwiesen sich die Spieler aus dem Acherner Stadtteil als kaltschnäuziger. Zuerst traf ihr Mittelfeldspieler Maximilian Brunner per Folulelfmeter (81.), danach erhöhte in der Nachspielzeit der eingewechselte Thomas Baumert zum 2:0-Endstand. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.