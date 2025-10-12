Trotz starker Leistung: Verden unterliegt Delmenhorst

Der FC Verden 04 empfing am Samstag den SV Atlas Delmenhorst. Dabei unterstrich er, es mit jedem Gegner in der Oberliga aufnehmen zu können, indem trotz frühen Rückstandes ein couragierter Auftritt folgte, der jedoch nichts Zählbares brachte.

Die Anfangsphase gehörte eindeutig den von zahlreichen Fans unterstützen Gästen. So dauerte es nur zwölf Minuten, bis Timon Widiker das 0:1 erzielte. Anschließend gestaltete Verden das Geschehen mit zunehmender Spielzeit offener und kam insbesondere nach dem Seitenwechsel dem Ausgleich sehr nahe. Der Unterschied zwischen beiden Teams ließ sich in der Chancenverwertung erkennen, wobei anzumerken ist, dass Atlas Delmenhorst es sich erlauben kann, mit Steffen Rohwedder, Lamine Diop und Nico Poplawski drei offensive Top-Kräfte erst nach einer knappen Stunde einzuwechseln. Letztgenannte erzielte in der 81. Minute das 0:2 und sorgte damit für die Entscheidung vor rund 750 Zuschauenden am Hubertushain.