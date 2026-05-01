Trotz starker Leistung: SVA Palzing verliert spät gegen ASV Dachau

der Palzinger Kapitän Tobias Wirth – Foto: Lehmann

Obwohl 15 Spieler fehlten, hielt der SVA mit dem ASV mit. Doch der Ausgleich in der Nachspielzeit brachte kein Glück. Dachau schlug zwei Minuten später zurück.

Bis tief in die Nachspielzeit mit einem Aufstiegsaspiranten mitgehalten, doch am Ende wieder einmal mit leeren Händen dagestanden: Der SVA Palzing hat gegen das Spitzenteam ASV Dachau auf schmerzhafte Art und Weise mit 1:2 (0:1) verloren. Der entscheidende Treffer der Gäste fiel praktisch mit der letzten Aktion – und nur zwei Minuten nach dem Palzinger Ausgleich.

Bei zehn Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze und nur noch drei Spielen steht damit fest, dass der SVA in die Abstiegsrelegation muss. Die letzten Wochen der Saison wollen Trainer Enes Mehmedovic und seine Spieler nutzen, sich dafür einzuspielen. Die nächste Möglichkeit bietet das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Gerolfing. Mit einer Leistung wie gegen Dachau könnte es da den achten Saisonsieg geben.

Palzing ging mit großen Personalsorgen in das Duell. Insgesamt fehlten 15 Akteure – unter ihnen Stammkräfte wie die Radlmaier-Brüder Marcel (gesperrt) und Fabian sowie der spielende Co-Trainer Mirnes Gurbeta (beide verletzt). Für einen in der Breite nicht so stark besetzten Kader war das eine große Herausforderung. Doch die Spieler, die dabei waren, zeigten eine starke Leistung – und verlangten dem Aufstiegsaspiranten alles ab.

Die Dachauer konnten ihr Spiel nicht wie gewohnt aufziehen. Das lag am gut eingestellten SVA, aber auch am Kräfteverschleiß im vierten Spiel innerhalb von zehn Tagen. „Wir haben uns aber das Spielglück erarbeitet”, sagte ASV-Trainer Matthias Koston, der eine Partie „auf Augenhöhe“ sah. Eine brenzlige Situation überstanden die Gäste, ehe Cihan Öztürk einen Freistoß aus zentraler Position zum 0:1 verwandelte (27.).

Nach dem Seitenwechsel verhinderte SVA-Keeper Christian Berghammer per Glanzparade die Vorentscheidung durch Sebastian Mack. So blieb das Spiel offen bis in die turbulente Schlussphase. In der Nachspielzeit nahm die Partie noch einmal richtig Fahrt auf. Zunächst sorgte Ivan Rakonic nach einem Pass auf den langen Pfosten für großen Jubel bei den Palzingern (90.+2).

Der SVA stand kurz vor einem Achtungserfolg – und der ASV vor einem Dämpfer im Aufstiegsrennen. Doch die Gäste glaubten an sich: Nach einer missglückten Klärungsaktion fiel der Ball vor die Füße von ASV-Coach Koston, der im zweiten Spiel in Folge traf und seinem Team drei glückliche Punkte sicherte. Beide Trainer waren sich im Anschluss einig: Ein Remis wäre gerecht gewesen. Mehmedovic: „So läuft es halt, wenn du unten stehst. Da verlierst du solche Spiele.“