Trotz starker Leistung: SSV unterliegt Dynamo Dresden II

Vor der stattlichen Kulisse von 350 Zuschauern im Stadion am Bad musste sich der SSV Markranstädt der Reserve der SG Dynamo Dresden hauchdünn mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Während die Dresdner damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Oberliga-Aufstieg machen, blieb den Hausherren trotz einer bemerkenswerten Leistungssteigerung im zweiten Durchgang der verdiente Lohn verwehrt.
Der Tabellenführer aus der Landeshauptstadt untermauerte in der ersten Halbzeit zunächst seine Favoritenrolle. Die Dresdner ließen den Ball flüssig durch die eigenen Reihen laufen und kontrollierten das Spielgeschehen. Folgerichtig gingen die Gäste in der 17. Minute durch einen Treffer von Niklas Kreuzer mit 1:0 in Führung. Markranstädt, das bereits in der 25. Minute den verletzungsbedingten Wechsel von Lukas Peter verkraften musste, hielt jedoch von Beginn an körperlich dagegen.
Trainer Ronny Kujat sah vor dem Seitenwechsel eine reife Leistung des Ligaprimus, verlor den Glauben an sein Team jedoch zu keinem Zeitpunkt: „In der ersten Halbzeit haben wir gut dagegen gehalten, aber Dynamo war schon besser. Wir kriegen dann nach 17 Minuten
das 0-1.“
Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Randleipziger wie ausgewechselt. Kujat reagierte in der Kabine, stellte das System um. Fortan verschoben sich die Kräfteverhältnisse auf dem Rasen merklich. Ronny Kujat zeigte sich nach dem Abpfiff tief beeindruckt von der Moral seiner Elf: „In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal umgestellt und haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir hatten sie am Rand, also ich will nicht sagen einer Niederlage, aber zumindest zum Unentschieden. Aber leider haben wir das Tor nicht gemacht, haben uns gute Chancen herausgespielt. Das war ein bisschen schade, aber man hat gesehen, was in der Mannschaft steckt.“
Besonders der spielerische Mut gegen den designierten Meister imponierte dem Ex-Profi, der den Auftritt als Gradmesser für die Zukunft heranzog: „Daran werde ich die Jungs auch messen, weil das haben sie trotz der Niederlage richtig gut gemacht. Gegen so eine Mannschaft, die eigentlich Oberliga-Niveau hat, war ich echt überrascht, dass wir so gut dagegen gehalten haben, beziehungsweise teilweise sogar in der zweiten Halbzeit dominiert haben. Aber wir haben uns nicht belohnt.“
Durch den knappen Auswärtserfolg baut Dynamo Dresden II die Tabellenführung mit nun 69 Punkten weiter aus. Der SSV Markranstädt behauptet trotz der unglücklichen Niederlage mit 33 Zählern den neunten Tabellenplatz, da auch die direkte Konkurrenz aus Freital patzte.
Da der Klassenerhalt bereits seit der Vorwoche in trockenen Tüchern ist, dienen die verbleibenden zwei Spieltage für Kujat vor allem als Sichtungsphase für die kommende Spielzeit. Der Coach kündigte bereits personelle Rotationen an: „Jetzt haben wir noch zwei Spiele, dann schauen wir mal. Ein paar Spieler spielen, die hinten dran waren, die schaue ich mir nochmal an.“ Für die kommenden Aufgaben dürfte dieser Auftritt gegen den Ligabesten der Mannschaft jedenfalls viel Auftrieb geben.