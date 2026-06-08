Trotz starker Leistung: SSV unterliegt Dynamo Dresden II Der bereits gerettete SSV Markranstädt bietet dem designierten Aufsteiger SG Dynamo Dresden II über 90 Minuten Paroli, verpasst jedoch trotz einer dominanten zweiten Hälfte den verdienten Punktgewinn. von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jakob Reiche

Vor der stattlichen Kulisse von 350 Zuschauern im Stadion am Bad musste sich der SSV Markranstädt der Reserve der SG Dynamo Dresden hauchdünn mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Während die Dresdner damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Oberliga-Aufstieg machen, blieb den Hausherren trotz einer bemerkenswerten Leistungssteigerung im zweiten Durchgang der verdiente Lohn verwehrt.

Effizienz des Spitzenreiters in der Anfangsphase Der Tabellenführer aus der Landeshauptstadt untermauerte in der ersten Halbzeit zunächst seine Favoritenrolle. Die Dresdner ließen den Ball flüssig durch die eigenen Reihen laufen und kontrollierten das Spielgeschehen. Folgerichtig gingen die Gäste in der 17. Minute durch einen Treffer von Niklas Kreuzer mit 1:0 in Führung. Markranstädt, das bereits in der 25. Minute den verletzungsbedingten Wechsel von Lukas Peter verkraften musste, hielt jedoch von Beginn an körperlich dagegen.

Trainer Ronny Kujat sah vor dem Seitenwechsel eine reife Leistung des Ligaprimus, verlor den Glauben an sein Team jedoch zu keinem Zeitpunkt: „In der ersten Halbzeit haben wir gut dagegen gehalten, aber Dynamo war schon besser. Wir kriegen dann nach 17 Minuten

das 0-1.“ Taktische Umstellung bringt die Wende im Spielverlauf Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Randleipziger wie ausgewechselt. Kujat reagierte in der Kabine, stellte das System um. Fortan verschoben sich die Kräfteverhältnisse auf dem Rasen merklich. Ronny Kujat zeigte sich nach dem Abpfiff tief beeindruckt von der Moral seiner Elf: „In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal umgestellt und haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir hatten sie am Rand, also ich will nicht sagen einer Niederlage, aber zumindest zum Unentschieden. Aber leider haben wir das Tor nicht gemacht, haben uns gute Chancen herausgespielt. Das war ein bisschen schade, aber man hat gesehen, was in der Mannschaft steckt.“