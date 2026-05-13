Trotz starker Leistung nicht belohnt

– Foto: Cindy Scholz

Was dann folgte, war eine sehr starke Auswärtsleistung der Koseltaler, welche aber leider nicht mit dem verdienten Lohn in Form von Punkten belohnt wurde. Während die Gastgeber die erste Halbzeit noch relativ deutlich bestimmten, ohne sich groß Torchancen zu erarbeiten, merkte man hier schon, dass einiges für den VfR drin sein könnte. Hinten standen die Oberländer sehr gut, nur spielten sie in Halbzeit eins die sich ihnen bietenden Konterchancen noch nicht bis zu Ende aus. Als alles schon mit einem 0:0 zur Pause rechnete, schlugen die Gastgeber doch noch zu. So konnte Torhüter Jannes Warchhold den ersten Ball noch stark abwehren, doch beim Nachschuss war auch er machtlos.

Als die Gastgeber nur vier Minuten nach der Pause mit einem schönen Spielzug auf 2:0 erhöhten, musste man um den VfR bangen. Doch die Koseltaler wurden nun von Minute zu Minute besser und hatten in der 52. Spielminute durch Tom Becker die große Chance zum Ausgleich, doch der Bad Berkaer Torwart parierte stark und beim Nachsetzen wurde Tom Becker elfmeterreif gefoult. Leider konnte Sebastian Mai den Foulelfmeter nicht nutzen und scheiterte ebenfalls am Keeper. Nachdem Jannes Warchhold einen gefährlichen Freistoß stark parierte gelang in der 57. Minute dem VfR endlich der Anschlusstreffer, als der Ball über die Stationen Oliver Hölzel und Sebastian Mai zu Tom Becker kam und dieser überlegt von 16 Metern ins rechte untere Toreck vollendete. Danach erneut zwei Riesenchancen für den VfR, doch wieder scheiterten Oliver Hölzel und Sebastian Mai am starken Torhüter der Gastgeber. Diese machten es besser und kamen zu einfach in der 73. Minute zum 3:1, als ein langer Ball mit anschließender Kopfballablage genügte, um den alten Abstand wiederherzustellen. Aber der VfR steckte nicht auf und konterte diesen Rückschlag erneut. Zunächst hatte Maurice Junge den Torwart schon überwunden, doch klärte dieses mal ein Verteidiger kurz vor der Linie und nur eine Minute später war es Kapitän Daniel Dittmar, welcher den VfR nach Vorlage von Morris Möller wieder auf 3:2 heran brachte. Danach gab es dann einen regelrechten Sturmlauf der Koseltaler, welcher aber leider nicht mehr mit dem längst fälligen Ausgleich belohnt wurde. Vielmehr erzielten die Gastgeber in der 94. Minute bei einem Konter in die entblößte VfR- Deckung noch das 4:2 zum äußerst glücklichen Heimsieg.