Trotz starker Leistung: HSC II unterliegt Tabellenführer Osterholz

„Wir haben es dem VSK lange Zeit sehr schwer gemacht“, fand HSC-II-Trainer Robin Cordes nach dem Spiel, das mit einer Riesenchance der Gastgeber begann, als Enis Busch nach einer Flanke von Thore Littwitz die Latte traf. Auch Lucas Meyer hatte Mitte der ersten Halbzeit noch einmal die Gelegenheit, Heeslingen in Führung zu bringen, doch er scheiterte frei stehend aus zehn Metern an VSK-Keeper Malte Vollstedt. Die Führung ging schließlich an die Gäste, als Juri Kiekhöfer den ersten konsequent vorgetragenen Angriff der Osterholzer zum 0:1 abschloss (32.).

In der 42. Minute gelang dem Gastgeber jedoch der Ausgleich. Ilya Ryabko fälschte eine scharfe Hereingabe von Mika Kraßmann ins eigene Tor ab. Im zweiten Durchgang wurden die Heeslinger dann ein wenig mehr in die Defensive gedrückt. „Wir haben aber zweikampfmäßig alles reingehalten“, so Cordes. Die Heeslinger Reserve ließ zunächst nur zwei Chancen der Gäste zu (70., 72.). Selbst ging es für den HSC II nur durch Standardsituationen in Richtung gegnerisches Tor.

Ein aus Sicht des Heeslinger Coaches eher zweifelhafter Elfmeter brachte in der 78. Minute die Vorentscheidung zugunsten des VSK, da Dilges Bayrak diesen zum 1:2 verwandelte. Drei Minuten später konterten die Gäste den HSC, der noch einmal alles nach vorn warf, aus – und Bayrak entschied mit seinem zweiten Treffer das Spiel endgültig.