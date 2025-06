Trotz starker Frühjahrsrunde: Autengruber sagt in Julbach Servus

Die zweite Amtsperiode von Anton Autengruber beim oberösterreichischen Bezirksligisten Union Julbach ist am vergangenen Samstag mit einem 3:1-Heimerfolg gegen den USV St. Oswald/Freistadt zu Ende gegangen. Der ehemalige Regionalliga-Trainer des SV Schalding-Heining hat seinen Vertrag nicht verlängert und sucht eine neue sportliche Herausforderung. Nach einer schwierigen Herbstrunde spielte die Truppe des A-Lizenzinhabers nach der Winterpause groß auf und holte 26 von 39 möglichen Punkten. Im Schlussklassement sprang in der Bezirksliga Nord ein ordentlicher siebter Tabellenplatz heraus.

"Ich hatte in Julbach wunderschöne Jahre. Der Verein ist hervorragend geführt, das Umfeld ist top und auch die Spieler sind mir sehr ans Herz gewachsen. Nach langer Überlegung bin ich aber zu dem Entschluss gekommen, das Kapitel zu beenden und nicht weiterzumachen. Die Gründe dafür liegen ausschließlich im sportlichen Bereich. Der Spielerkader ist extrem dünn und unter derzeitigen personellen Voraussetzungen ist es schwer möglich, in der Tabelle wieder eine bessere Rolle zu spielen. Das wäre aber mein Anspruch gewesen", sagt Autengruber, der mit Julbach bei seinem ersten Engagement im Sommer 2016 den Aufstieg in die Landesliga schaffte und parallel dazu den SV Schalding-Heining, bei dem der Jandelsbrunner in der Saison-Endphase seinerzeit als Nachfolger von Mario Tanzer installiert wurde, mit einem famosen Endspurt den Viertliga-Klassenerhalt schaffte.







Der Vorsitzende der Gemeinschaft der Fußball-Trainer Niederbayern (GFT) hat nicht vor, sich in die (Übungsleiter-)Rente zu verabschieden. "Ich bin immer noch mit Leib und Seele bei der Sache und hoffe, dass sich zeitnah wieder etwas ergibt. Kurzfristig wird das zwar vermutlich nicht der Fall sein, aber für eine sportlich reizvolle Aufgabe bin ich jederzeit offen."