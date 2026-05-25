Trotz starker Anfangsphase: Seebachs Aufstiegstraum ist geplatzt Die Beller-Truppe verpasst beim TSV Kottern ein mögliches 2:0 und verliert am Ende klar mit 1:4 von Thomas Seidl · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser

Der TSV Seebach zeigte in der Bayernliga-Relegation eine ordentliche Leistung - dennoch reichte es am Ende nicht zum Aufstieg – Foto: Faßhauer

Die Schlüsselszene in der ABT-Arena des TSV Kottern ereignete sich in der 17. Spielminute: Kilian Schwarzmüller hatte zunächst mit einem Kopfballtreffer an den Querbalken großes Pech, den Nachschuss von Patrick Pfisterer kratzte ein Verteidiger mit letztem Einsatz von der Torlinie. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste und hätten also auf 2:0 erhöhen können. Ob sich der Bayernligist von einem Zwei-Tore-Rückstand erholt hätte, wäre zumindest fraglich gewesen.



Nach dem Ausgleich waren die Allgäuer allerdings das bessere Team und feierten am Ende einen klaren 4:1-Sieg, der nach dem 0:0-Hinspielremis gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist. Während der TSV Kottern damit seit 2015 weiter ununterbrochen der Bayernliga angehört, bleibt der TSV Seebach in der Landesliga Mitte.

Die Niederbayern erwischten einen Traumstart. Nach einer Ecke von Simon Griesbeck köpfte Fabian Schwingenschlögl lehrbuchmäßig zum 0:1 (9.) ein. Wenig später hatten die Gäste wie bereits geschildert kein Fortune. Kottern konnte den Ball nach einer Ecke nicht entscheidend klären, so dass Griesbeck nochmal zum Flanken kam und Kilian Schwarzmüller als Abnehmer fand. Der Kopfball des Innenverteidigers klatschte an den Querbalken und der Nachschuss von Patrick Pfisterer konnte von der Linie gekratzt werden (17.) Kottern meldete sich zwei Zeigerumdrehungen später in der Partie an, doch Achim Speiser verfehlte per Kopf um Haaresbreite den Kasten. Besser machte es sein Teamkamerad Matthias Jocham, der 20 Meter vor dem Tor an den Ball kam, seinen Gegenspieler ausdrehte und mit einem platzierten Flachschuss zum 1:1 (22.) erfolgreich war. Dieser Treffer gab dem Favoriten Auftrieb. Die Maier-Elf war nun deutlich besser drin und markierte in der 32. Minute das 2:1: Seebachs Torhüter Mathias Loibl klärte nach einer Freistoßflanke zunächst mit den Fäusten, doch über Umwege kam das Leder zu Sven Kopp, dessen Flanke quergelegt wurde. Gäste-Stürmer Patrick Pfisterer traf bei seinem Klärungsversuch die Lattenunterkante, von der die Murmel hinter die Linie sprang.





