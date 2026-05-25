Trotz starker Anfangsphase: Seebachs Aufstiegstraum ist geplatzt

Die Schlüsselszene in der ABT-Arena des TSV Kottern ereignete sich in der 17. Spielminute: Kilian Schwarzmüller hatte zunächst mit einem Kopfballtreffer an den Querbalken großes Pech, den Nachschuss von Patrick Pfisterer kratzte ein Verteidiger mit letztem Einsatz von der Torlinie. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste und hätten also auf 2:0 erhöhen können. Ob sich der Bayernligist von einem Zwei-Tore-Rückstand erholt hätte, wäre zumindest fraglich gewesen.
Nach dem Ausgleich waren die Allgäuer allerdings das bessere Team und feierten am Ende einen klaren 4:1-Sieg, der nach dem 0:0-Hinspielremis gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist. Während der TSV Kottern damit seit 2015 weiter ununterbrochen der Bayernliga angehört, bleibt der TSV Seebach in der Landesliga Mitte.
Die Niederbayern erwischten einen Traumstart. Nach einer Ecke von Simon Griesbeck köpfte Fabian Schwingenschlögl lehrbuchmäßig zum 0:1 (9.) ein. Wenig später hatten die Gäste wie bereits geschildert kein Fortune. Kottern konnte den Ball nach einer Ecke nicht entscheidend klären, so dass Griesbeck nochmal zum Flanken kam und Kilian Schwarzmüller als Abnehmer fand. Der Kopfball des Innenverteidigers klatschte an den Querbalken und der Nachschuss von Patrick Pfisterer konnte von der Linie gekratzt werden (17.) Kottern meldete sich zwei Zeigerumdrehungen später in der Partie an, doch Achim Speiser verfehlte per Kopf um Haaresbreite den Kasten. Besser machte es sein Teamkamerad Matthias Jocham, der 20 Meter vor dem Tor an den Ball kam, seinen Gegenspieler ausdrehte und mit einem platzierten Flachschuss zum 1:1 (22.) erfolgreich war. Dieser Treffer gab dem Favoriten Auftrieb. Die Maier-Elf war nun deutlich besser drin und markierte in der 32. Minute das 2:1: Seebachs Torhüter Mathias Loibl klärte nach einer Freistoßflanke zunächst mit den Fäusten, doch über Umwege kam das Leder zu Sven Kopp, dessen Flanke quergelegt wurde. Gäste-Stürmer Patrick Pfisterer traf bei seinem Klärungsversuch die Lattenunterkante, von der die Murmel hinter die Linie sprang.
Die Vorentscheidung gab es fünf Minuten nach Wiederbeginn. Eine lang gezogene Ecke wurde nochmal nach innen befördert und Jonas Ender baute den Vorsprung mit einem wuchtigen Kopfball auf 3:1 aus. Von diesem Nackenschlag erholte sich Seebach nicht mehr. Die Allgäuer hatten in der Folgezeit alles im Griff und der Vizemeister der Landesliga Mitte kam kaum mal gefährlich ins letzte Drittel. Es dauerte bis zur 82. Minute, ehe Simon Griesbeck nochmal die Möglichkeit hatte, sein Team ins Match zurückzubringen. Der quirlige Offensivmann verfehlte jedoch aus einer Top-Position knapp den Gasten. Besser machte es Kottern kurz vor Spielende: Kopp bediente Christopher Duchhardt mustergültig und der Mittelfeldmann hatte keine Mühe, alleine vor Loibl den 4:1-Endstand zu markieren (88.)