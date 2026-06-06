Trotz starker 1.Halbzeit: Luxemburg verliert hoch in Belgien

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Im Qualifikationsspiel zur Frauen-Weltmeisterschaft am Freitagabend trafen die belgischen „Red Flames“ in Löwen auf die luxemburgischen „Rout Léiwinnen“. Vor über viertausend Zuschauern begann Belgien druckvoll, doch die erste große Chance gehörte überraschend den Gästen: Dos Santos scheiterte in der 7.Minute vor dem offenen Tor, nachdem die belgische Torhüterin den Ball nach einer Flanke fallen ließ.
In der 11.' war es dann Eurlings, die nach einer misslungenen Abwehr von Faria zum 1:0 für Belgien abstaubte. Nur wenige Minuten später erhöhte Wullaert auf 2:0 (20.'), als sie nach einer Kopfballablage von Eurlings den Ball über die Torhüterin lupfte. Belgien dominierte das Spiel, doch Luxemburg hielt tapfer dagegen und hatte in der 45.Minute durch Dos Santos eine weitere Chance, die jedoch ungenutzt blieb.
Nach der Pause befanden sich die FLF-Frauen noch im Tiefschlaf, als Wullaert auf 3:0 stellte, nachdem Luxemburg den Ball im eigenen Drittel verlor und Belgien blitzschnell umschaltete. Wullaert war nicht zu stoppen und vollendete in der 66.' einen Hattrick, als sie aus zwölf Metern ins kurze Eck traf. Janssens steuerte in der 73. und 75.Minute zwei Tore bei, das erste per Kopf und das zweite nach einem Nachschuss, nachdem ein Versuch von Wullaert zuvor pariert wurde.