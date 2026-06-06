Trotz starker 1.Halbzeit: Luxemburg verliert hoch in Belgien 6:0-Niederlage beim Nachbarn im vorletzten WM-Qualifikationsspiel von KI m. Paul Krier · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Lucie Schlimé musste sechsmal hinter sich greifen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Im Qualifikationsspiel zur Frauen-Weltmeisterschaft am Freitagabend trafen die belgischen „Red Flames“ in Löwen auf die luxemburgischen „Rout Léiwinnen“. Vor über viertausend Zuschauern begann Belgien druckvoll, doch die erste große Chance gehörte überraschend den Gästen: Dos Santos scheiterte in der 7.Minute vor dem offenen Tor, nachdem die belgische Torhüterin den Ball nach einer Flanke fallen ließ.

In der 11.' war es dann Eurlings, die nach einer misslungenen Abwehr von Faria zum 1:0 für Belgien abstaubte. Nur wenige Minuten später erhöhte Wullaert auf 2:0 (20.'), als sie nach einer Kopfballablage von Eurlings den Ball über die Torhüterin lupfte. Belgien dominierte das Spiel, doch Luxemburg hielt tapfer dagegen und hatte in der 45.Minute durch Dos Santos eine weitere Chance, die jedoch ungenutzt blieb. 👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels