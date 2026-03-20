Trotz starken Fights: Hauzenberg geht in Erlbach spät K.o.

Der SV Erlbach (in rot) musste gegen den FC Sturm Hauzenberg ein hartes Stück Arbeit verrichten – Foto: Charly Becherer





In der 58. Minute versenkte Florian Wiedl einen Latten-Abpraller und die Uhren waren somit wieder auf Null gestellt. Erlbach blieb am Drücker. Mit einer sensationellen Parade verhinderte Sturm-Goalie Christoph Obermüller bei einer Volleyabnahme von David Vogl einen weiteren Gegentreffer (76.). Wenig später war der Keeper dann allerdings machtlos. Hauzenberg bekam einen Freistoß nicht geklärt und Torjäger Lenny Thiel traf aus dem Gewühl heraus zum 2:1-Siegtreffer (84.). Die tapfer kämpfenden Waidler gaben sich jedoch noch nicht geschlagen und Manuel Mader hatte die große Chance zum Ausgleich. Den platzierten Schuss des Stürmers lenkte SVE-Schlussmann Lorenz Becherer aber mit einem starken Reflex um den Pfosten (89.).





"Der Start war für uns durch den frühen Rückstand sehr schwierig. Der Gegner hat dann sehr tief verteidigt und wir waren zu unsauber in unserem Spiel. Nach der Pause haben wir aber Moral gezeigt und vor allem unsere Einwechselspieler haben für mächtig Schwung gesorgt. Am Ende geht der Sieg in Ordnung, wenngleich wir kein gutes Spiel gemacht haben. Das ist aber auch an Hauzenberg gelegen. Der Sturm war sehr aggressiv und hat hervorragend verteidigt", resümierte Erlbachs Co-Spielertrainer Maximilian Sammereier.