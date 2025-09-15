Homberg verliert gegen Biemenhorst – Foto: Ulrich Laakmann

Trotz starken Beginns: Homberg kassiert nächste Pleite Der VfB Homberg konnte nicht auf den Pokal-Erfolg gegen die Sportfreunde Baumberg aufbauen und verlor das Liga-Duell gegen den SV Biemenhorst mit 0:2. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfB Homberg Biemenhorst Stefan Janßen Taric Boland + 3 weitere

Nach dem 4:2-Erfolg in einem packenden Pokalduell gegen die Sportfreunde Baumberg stand nun wieder der Liga-Alltag für den VfB Homberg an. Am fünften Spieltag traf die Mannschaft von Stefan Janßen auf den SV Biemenhorst. In einem umkämpften Aufeinandertreffen musste sich sein Team schlussendlich mit 0:2 geschlagen geben. Der Übungsleiter Hombergs sprach über die Pleite.

Zwei Fehler sorgen für Niederlage

"Wir sind gut ins Spiel gekommen. Haben sehr viel Ballbesitz, spielen vertikal nach vorne, haben die erste große Chance des Spiels, Luca Thissen mit einem Schuss an die Latte, da wäre der Torhüter chancenlos gewesen", sagte Janßen über die Anfangsphase des Duells. Trotz des überzeugenden Starts seiner Mannschaft ging Biemenhorst in der 24. Minute durch Luca Puhe, der nun schon bei sieben Saisontreffern steht, in Führung. Nur kurze Zeit später erhöhte Taric Boland auf 2:0 für die Gäste (32.). "Zwei katastrophale Abwehrfehler führen dazu, dass wir zur Pause 2:0 hinten liegen", erklärte der Cheftrainer des VfB. In der Halbzeit wechselte Janßen gleich dreimal, um das Spiel möglicherweise doch noch drehen zu können. "Wir versuchen die komplette zweite Halbzeit durch permanentes Anlaufen und Ausspielen von Tormöglichkeiten zumindest mal zum Anschluss zu kommen und dann weiter zu gehen. Haben wir alles nicht geschafft. Der letzte Pass wurde immer wieder verhindert von den Biemenhorstern, die mit ganz viel Leidenschaft verteidigt haben in der zweiten Halbzeit, die sich dann fast ausschließlich aufs Kontern verlegt haben", verriet der Übungsleiter.