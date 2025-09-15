Trotz starken Beginns: Homberg kassiert nächste Pleite

Nach dem 4:2-Erfolg in einem packenden Pokalduell gegen die Sportfreunde Baumberg stand nun wieder der Liga-Alltag für den VfB Homberg an. Am fünften Spieltag traf die Mannschaft von Stefan Janßen auf den SV Biemenhorst. In einem umkämpften Aufeinandertreffen musste sich sein Team schlussendlich mit 0:2 geschlagen geben. Der Übungsleiter Hombergs sprach über die Pleite.
"Wir sind gut ins Spiel gekommen. Haben sehr viel Ballbesitz, spielen vertikal nach vorne, haben die erste große Chance des Spiels, Luca Thissen mit einem Schuss an die Latte, da wäre der Torhüter chancenlos gewesen", sagte Janßen über die Anfangsphase des Duells. Trotz des überzeugenden Starts seiner Mannschaft ging Biemenhorst in der 24. Minute durch Luca Puhe, der nun schon bei sieben Saisontreffern steht, in Führung. Nur kurze Zeit später erhöhte Taric Boland auf 2:0 für die Gäste (32.). "Zwei katastrophale Abwehrfehler führen dazu, dass wir zur Pause 2:0 hinten liegen", erklärte der Cheftrainer des VfB.
In der Halbzeit wechselte Janßen gleich dreimal, um das Spiel möglicherweise doch noch drehen zu können. "Wir versuchen die komplette zweite Halbzeit durch permanentes Anlaufen und Ausspielen von Tormöglichkeiten zumindest mal zum Anschluss zu kommen und dann weiter zu gehen. Haben wir alles nicht geschafft. Der letzte Pass wurde immer wieder verhindert von den Biemenhorstern, die mit ganz viel Leidenschaft verteidigt haben in der zweiten Halbzeit, die sich dann fast ausschließlich aufs Kontern verlegt haben", verriet der Übungsleiter.
Trotz einiger Möglichkeiten, darunter ein Seitfallzieher-Pfostentreffer von Marcio Blank, gelang es den Hombergern nicht zurück zu schlagen und so verlor der VfB die dritte Liga-Partie in der noch jungen Saison. Janßen mit einem Fazit zu der bisherigen Spielzeit: "Wir müssen gucken, dass wir endlich zu Null spielen, wir müssen unseren Laden hinten dicht bekommen. Wenn das nicht passiert ist es immer wieder schwer im Fußball." Neun Gegentreffer kassierte seine Mannschaft in der bisherigen Spielzeit. Gleichzeitig konnte seine Defensive in keinem Pflichtspiel die Null hinten halten.
Der 55-Jährige gab noch ein weiteres kleines Statement zur Niederlage ab: "Kompliment an Biemenhorst, die wirklich mit allem was sie haben verteidigt haben. Sie haben das sehr leidenschaftlich, gut und geschickt gemacht. Wir haben zwei katastrophale Fehler gemacht, haben kein Tor erzielt, dann kannst du auch kein Spiel gewinnen."
Durch die zweite aufeinanderfolgende Pleite in der Oberliga rutschte Homberg auf den zwölften Tabellenplatz ab. In der kommenden Partie wartet der FC Büderich, der ebenfalls bei sechs Zählern steht, auf den VfB.