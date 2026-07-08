Trotz starkem Sell: Fortuna Düsseldorf erfüllt Pflicht in St. Tönis

Der SC St. Tönis begann kompakt und überließ Fortuna Düsseldorf zunächst weitgehend die Initiative. Der Favorit suchte früh den Weg nach vorne, biss sich in der Anfangsphase aber mehrfach an der Defensive der Gastgeber fest. Als Düsseldorf erstmals gefährlich zum Abschluss kam, war Sell zur Stelle und verhinderte den frühen Rückstand.

Fortuna erhöhte vor der Pause noch einmal den Druck. In der 39. Minute flankte Steven van der Sloot präzise in den Strafraum, wo Fabian Schleusener per Kopf zum 2:0 traf. Damit ging der Zweitliga-Absteiger mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine, obwohl St. Tönis über weite Strecken der ersten Hälfte diszipliniert dagegengehalten hatte.

In der 16. Minute war der Schlussmann schließlich geschlagen. Nach einer Ecke und der Vorarbeit von Jordi Paulina stand Elias Egouli richtig und drückte den Ball zum 1:0 für die Fortuna über die Linie. St. Tönis ließ sich davon zunächst nicht aus der Ordnung bringen. Die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati verteidigte weiterhin konzentriert und versuchte, über vereinzelte Umschaltsituationen für Entlastung zu sorgen. Die offensiven Ansätze des Oberligisten stellten die Düsseldorfer Defensive allerdings nur selten vor ernsthafte Probleme.

Düsseldorfs neue Elf legt direkt nach

Fortuna-Trainer Alexander Ende wechselte zur Pause die komplette Feldspielerformation aus. Die neu zusammengesetzte Elf benötigte nur wenige Minuten, um das Ergebnis weiter auszubauen. Ein misslungener Rückpass der Gastgeber landete bei Mechak Quiala-Tito, der die Situation konsequent nutzte und in der 51. Minute auf 3:0 stellte.

Auch danach kontrollierten die Düsseldorfer das Geschehen. St. Tönis bemühte sich um eigene Ballbesitzphasen und suchte weiter den Weg nach vorne, kam gegen die aufmerksam verteidigenden Gäste aber kaum zu klaren Abschlüssen. Auf der anderen Seite blieb Fortuna zielstrebig. Der neue Stürmer Eric Hottmann erzielte in der 66. Minute das 4:0 und sorgte damit endgültig für klare Verhältnisse.

Dass das Ergebnis nicht noch früher höher ausfiel, lag auch an Sell. Der Torwart des SC stellte sich mehreren Düsseldorfer Abschlüssen erfolgreich entgegen und avancierte trotz der fünf Gegentreffer zu einem der auffälligsten Akteure seines Teams.

Sell pariert, Arden setzt den Schlusspunkt

In der Schlussphase bot sich Fortuna die große Gelegenheit zum fünften Treffer. Nach einem Handspiel entschied Schiedsrichter Davide Zeisberg auf Strafstoß. Hottmann trat an, scheiterte mit seinem Versuch in der 84. Minute jedoch an Sell und verpasste den Doppelpack. Der SC-Keeper krönte seinen engagierten Auftritt mit der Parade und verhinderte zunächst das 5:0.

Nur zwei Minuten später fiel der fünfte Düsseldorfer Treffer dennoch. Nach einer Ecke kam Elias Arden zum Abschluss und setzte den Ball sehenswert zum 5:0 ins Netz (86.). Dabei blieb es bis zum Abpfiff.

Fortuna erfüllte die Pflichtaufgabe beim Oberligisten damit souverän und verteilte die fünf Treffer auf fünf verschiedene Torschützen. Nach dem 6:0 beim 1. FC Monheim gelingt auch der nächste standesgemäße Erfolg gegen einen Fünftligisten. St. Tönis konnte sich trotz des klaren Ergebnisses vor allem auf die ordentliche erste Hälfte und die zahlreichen Paraden seines Torwarts berufen. Gegen den Zweitliga-Absteiger waren die Qualitätsunterschiede mit zunehmender Spielzeit allerdings immer deutlicher geworden. Ein Sonderlob verdiente sich Torhüter Simon Sell.

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