An ihnen liegt es nicht: Die Schweinfurter werden auch in München von zahlreichen Fans unterstützt werden. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Trotz sportlicher Tristesse: Schweinfurt mit über 1.000 Fans zu 1860 Darauf hatten sich viele 05er gefreut: Am Samstag zu Gast im Grünwalder Stadion

Ähnlich trist wie das derzeitige Frühwinter-Grau präsentiert sich auch die sportliche Lage des 1. FC Schweinfurt 05 in der 3. Liga. Abgeschlagener Tabellenletzter...



Auf ihre Fans können sich die Schnüdel allerdings weiterhin verlassen. Über 1.000 Anhänger werden am Samstag das Team zum Highlight-Auswärtsspiel in die Landeshauptstadt nach München begleiten, wo die 05er im Grünwalder Stadion auf Giesings Höhen auf die Löwen treffen (Anpfiff 16:30 Uhr).



Die Hoffnung vor der Länderspielpause war groß in Schweinfurt! Mit dem 2:1-Sieg gegen Hoffenheim II gelang gegen einen spielstarken Gegner der so ersehnte erste Heimsieg. Würde von nun an eine Aufholjagd gestartet werden? Wenige Wochen später ist wieder Ernüchterung eingekehrt rund ums Sachs-Stadion. Ja, die Schnüdel waren nicht weit weg gegen in Rostock und zuhause gegen Mannheim, letztlich setzte es aber an der Ostsee (0:2) und gegen den Waldhof (2:3) weitere zwei Niederlagen. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison: Gut mitgehalten, Lob vom Gegner eingeheimst, aber die Punkte nehmen die anderen mit. Ekin Çelebi, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Mannheim, sagte nach der bitteren Heimpleite am vergangenen Samstag konsterniert: "Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Bis auf die ersten 20 Minuten habe wir das gesamte Spiel über einen super Kampf geliefert. Aber jetzt stehen wir wieder mit null Punkten da."



Unterm Strich haben die Schweinfurter von 16 Partien 14 verloren. Mit lediglich sechs Punkten ist einfach nicht mehr drin als der letzte Tabellenplatz. Das rettende Ufer ist schon 13 Zähler entfernt. Was bleibt, ist die Hoffnung auf ein Wunder. Den Spaß lassen sich die Fans aber nicht verderben und reisen in großer Zahl nach München. Zu verlieren haben die Schnüdel in München wenig. Die Sechziger sind der klare Favorit und müssen das Spiel machen. Genau das dürfte den Unterfranken aber gar nicht ungelegen kommen...