Trotz Spielabbruch - Elmar Kirsch feiert gelungenen Abschied beim SVWL

Die Gäste aus Ahlen reisten bereits mit einem stark dezimierten Kader zum Auswärtsspiel in Liesborn an. Aufgrund personeller Engpässe konnten sie nur eine Rumpfmannschaft aufbieten, was sich im Spielverlauf deutlich bemerkbar machte. Zur Halbzeit lagen die Gäste bereits mit 6:0 zurück – eine deutliche Vorentscheidung, die offenbar auch auf die Moral der Mannschaft durchschlug.



Die Tore für die klar überlegenen Gastgeber erzielten Schramme (2), Niemeier, Tom Petermeier, Jan Petermeier und Henke. Liesborn dominierte das Geschehen über weite Strecken und ließ dem Gegner nur wenige Möglichkeiten, ins Spiel zu finden.



In Anbetracht der eindeutigen Partie nutzte der SV Westfalen Liesborn die Gelegenheit, um die Verabschiedung ihres langjährigen Trainers Elmar Kirsch vorzeitig und in einem feierlichen Rahmen durchzuführen. Kirsch, der den Verein über mehrere Jahre hinweg betreut und geprägt hat, wurde im Anschluss an die Partie offiziell verabschiedet – ein emotionaler Moment für Verein und Mannschaft gleichermaßen. Mit großem Applaus und ehrlichen Worten, die Kirsch sichtlich rührten. Abteilungsleiter Franz Holtmann erinnerte sich: „Vor sieben Jahren konnten wir Elmar überzeugen, hier in Liesborn anzufangen – erst als Co und dann als Cheftrainer. Es hat einfach super gepasst, sowohl menschlich als auch von der Zusammenarbeit her. Trotzdem vielen Dank für die unzähligen Derbysiege, den Pokalsieg und die Westfalenpokalteilnahme. Sicher sind wir auch aus der Bezirksliga abgestiegen, aber es war zur Corona-Zeit sicherlich auch nicht einfach.“