Trotz spätem Ausgleich: Türkspor Neckarsulm verliert Kellerduell

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Türkspor Neckarsulm hat am 29. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den 1. FC Normannia Gmünd unterlag die Mannschaft mit 2:3 und verpasste es damit, sich im unteren Mittelfeld weiter zu stabilisieren. Besonders schmerzhaft war der Zeitpunkt der Entscheidung, denn der Gegentreffer fiel erst in der 90. Minute. Für Neckarsulm ist das Ergebnis im Abstiegskampf ein deutlicher Rückschlag.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie geriet Türkspor in der 35. Minute in Rückstand. Marvin Gnaase brachte die Gäste aus Gmünd mit 1:0 in Führung und verschaffte ihnen damit eine gute Ausgangsposition. Neckarsulm reagierte jedoch noch vor der Pause. In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Burak Alabas zum 1:1 und stellte den Gleichstand wieder her. Der Ausgleich kam zu einem günstigen Zeitpunkt und hielt die Partie zur Halbzeit offen.

Gmünd legt erneut vor

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen erneut, die Führung an sich zu ziehen. Alexander Aschauer traf in der 53. Minute zum 2:1 für die Normannia. Neckarsulm lief damit wieder einem Rückstand hinterher und musste das Spiel ein zweites Mal korrigieren. Die Gastgeber hielten die Begegnung offen, ohne sie frühzeitig wieder ausgleichen zu können.

Alabas gleicht wieder aus

Je länger die Partie dauerte, desto wichtiger wurde der erneute Ausgleich. In der 82. Minute war es wieder Burak Alabas, der für Türkspor traf und auf 2:2 stellte. Damit schien sich Neckarsulm zumindest einen Punkt zu sichern, nachdem die Mannschaft zweimal auf einen Rückstand geantwortet hatte. Das Spiel blieb allerdings bis in die Schlussphase hinein offen.

Späte Entscheidung

In der 90. Minute fiel dann doch noch die Entscheidung zugunsten der Gäste. Tim Grupp erzielte das 3:2 für den 1. FC Normannia Gmünd und nahm Neckarsulm damit den möglichen Punktgewinn. Für Türkspor ist die Niederlage auch tabellarisch unerquicklich: Die Mannschaft bleibt bei 30 Punkten auf Rang 15 und verpasst es, sich von der unteren Zone abzusetzen. Gerade wegen des späten Spielverlaufs dürfte das Ergebnis nachwirken, weil Neckarsulm nach zwei Ausgleichstreffern am Ende erneut ohne Ertrag blieb.