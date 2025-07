Trotz siegloser Vorbereitung: Spelle optimistisch bei Pokalstart

Saisonauftakt im Pokal: Spelle will das Ruder herumreißen

Nach vier Testspielniederlagen beginnt für den SC Spelle-Venhaus am Sonntag der Ernst der Saison. In der Qualifikationsrunde des Niedersachsenpokals gastieren die Emsländer um 15 Uhr beim Ligakonkurrenten Heeslinger SC. Es ist der erste Schritt auf einem langen Weg, an dessen Ende das große Ziel stehen könnte: die Teilnahme an der Hauptrunde des DFB-Pokals. Fünf Siege sind dafür nötig – ein ambitioniertes Unterfangen.