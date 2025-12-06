Trotz Sieg weiter Letzter 1. FC Saarbrücken: A-Junioren schlagen Karlsruher SC 2:1

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. Am Samstag gab es einen 2:1 (0:0)-Heimsieg über den Vorletzten Karlsruher SC.

Für die U19 des 1.FC Saarbrücken endet das Jahr mit einem Erfolgserlebnis. Das von Joscha Klauck trainierte Team konnte sich am Samstag auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld gegen den Karlsruher SC mit 2:1 (0"0) durchsetzen, bleibt zum Schluss der Vorrunde in der Gruppe F der DFB-Nachwuchsliga aber Letzter. Dabei fielen alle drei Treffer innerhalb von neun Minuten. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Jannik Strässer brachte sein Team mit einem Doppelschlag (55. und 58.) nach vorne, den Gästen gelang durch Fynn Braun nur noch der Anschlusstreffer. Das FCS-Team bleibt zum Abschluss der Vorrunde zwei Punkte hinter den Gästen Letzter.

