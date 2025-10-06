Trotz Sieg ein sofortiger Trainerwechsel beim Verbandsligisten

– Foto: Imago

Dominik Eitel zurück auf der Bank des FC Esslingen, Tobias Hofmann und Taner Has müssen gehen.

Der FC Esslingen setzt erneut auf Dominik Eitel. Der 30-Jährige übernimmt wieder das Amt des Trainers und soll den Verbandsligisten aus dem Tabellenkeller führen. Unterstützt wird er dabei von José Garcia, während die beiden bisherigen Trainer Tobias Hofmann und Taner Has nicht mehr im Amt sind.





Ein vertrautes Gesicht übernimmt das Kommando

Mit der Rückkehr von Dominik Eitel auf die Trainerbank setzt der FC Esslingen auf Kontinuität und Erfahrung im eigenen Haus. Der 30-Jährige hatte den Verein bereits in der vergangenen Saison vor dem Abstieg bewahrt und bringt damit das nötige Vertrauen und Wissen für die aktuelle Herausforderung mit. Nun soll er die Mannschaft wieder stabilisieren und in ruhigeres Fahrwasser führen.

Bilanz der Vorgänger bleibt hinter Erwartungen zurück

Die bisherigen Trainer Tobias Hofmann und Taner Has waren erst vor Beginn der Saison vom VfR Murrhardt an den Neckar gewechselt. Ihre Bilanz nach neun Spielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Damit rangierte der FC Esslingen in der Tabelle auf dem 15. Platz mit nur acht Punkten. Der Druck im Tabellenkeller war groß. Allerdings gelang ihnen zuletzt mit den Esslingern ein 3:2-Erfolg bei den Sportfreunden Dorfmerkingen, sodass der Zeitpunkt der Trainertrennung unglücklich erscheint. Vertraute Unterstützung an der Seitenlinie

Unterstützt wird Dominik Eitel künftig von José Garcia. Der langjährige Jugendtrainer des FC Esslingen kennt den Verein in- und auswendig und rückt von der U12 an die Seite des neuen Trainers. Diese interne Lösung soll zusätzliche Stabilität bringen und den Übergang reibungslos gestalten.