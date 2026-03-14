Trotz Shynder-Rot: Ammerthal holt Punkt im Topspiel

Sah in Münchberg die Rote Karte: Amerthals Anton Shynder. – Foto: Redaktion Schwandorf



Trotz des Fehlens von Torjäger Noah Pirner und Verteidiger Dennis Weidner, gingen die ersten 45 Minuten dieses Topspiels klar an die Oberpfälzer. Sie erspielten sich mehrere hochkarätige Chancen, brachten diese jedoch nicht im Tor unterbrachten. Offener gestaltete sich der zweite Spielabschnitt. Ammerthal zog sich einen Tick zurück, die Hausherren verzeichneten nun mehr Spielanteile. Heikel wurde es für die DJK, als sich Offensivmann Anton Shynder unnötigerweise eine glattrote Karte einhandelte. In Unterzahl machte es die Ammerthaler Mannschaft aber gut, kämpfte stark und ließ nicht mehr wirklich viel anbrennen. Es sollte beim torlosen Unentschieden bleiben.



„Es war das erwartet schwierige Spiel. Ein solch hochklassiges Spiel, wie wir es erwartet haben, war es im Endeffekt nicht. Wir haben die erste Halbzeit klar beherrscht, allerdings vier hundertprozentige Torchancen nicht gemacht. Dadurch gingen wir mit einem 0:0 in die Halbzeit. Wenn man auswärts Riesenbretter nicht macht, ist es natürlich klar, dass wir uns dann ein bisschen zurückgezogen haben. Das ist auch in Ordnung. Dann kam eine blöde Situation mit der unnötigen Roten Karte von Anton Shynder. Die darf einfach nicht passieren, weil wir uns dadurch schwächen. In Unterzahl kamen wir natürlich etwas in Bedrängnis, haben aber super zu Ende gekämpft und sind dadurch absolut verdient mit einem 0:0 vom Platz gegangen“, zog Ammerthals Trainer Tobias Rösl einen Strich unter die 90 Minuten. Nach der Heimniederlage gegen Burgebrach bleiben Haller, Janner & Co. zum zweiten Mal nacheinander ohne Sieg. Nächsten Sonntag geht's mit einem Heimspiel gegen den SC Feucht weiter.