Trotz schwieriger Saison: Wichtige Verlängerung bei Oberliga-Absteiger

– Foto: Jana Brenner

Trotz des bitteren Abstiegs setzt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein wichtiges Zeichen für die Zukunft: Hazir Shala bleibt dem Verein erhalten und verlängert seinen Vertrag für die kommende Verbandsliga-Saison. In einer Phase des Umbruchs ist die Zusage des 22-Jährigen ein Signal für Kontinuität, Vertrauen und den gemeinsamen Neuanfang nach dem Gang aus der Oberliga Baden-Württemberg.

Dabei verlief Shalas bisherige Zeit beim FSV alles andere als einfach. Der Defensivspieler war im Winter mit großen Erwartungen nach Bietigheim-Bissingen gekommen, wurde jedoch früh durch eine komplizierte Verletzung zurückgeworfen. Deshalb konnte er seine Qualitäten in der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit kaum unter Wettkampfbedingungen zeigen. Intern genießt der vielseitig einsetzbare Akteur dennoch hohes Ansehen. Verantwortliche und Trainerteam schätzen vor allem seine robuste Spielweise, seine Mentalität und seine fußballerische Flexibilität. Shala kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden – ein Profil, das im Neuaufbau der Mannschaft eine wichtige Rolle spielen dürfte.

Dass sich der 22-Jährige trotz des Abstiegs bewusst für einen Verbleib entschieden hat, dürfte beim FSV als positives Zeichen gewertet werden. Während viele Vereine nach einem Abstieg zunächst zahlreiche Abgänge verkraften müssen, bekennt sich Shala klar zum eingeschlagenen Weg. In seinem Statement spricht er von vollem Vertrauen in Trainerteam und Verein sowie vom gemeinsamen Ziel, in der neuen Saison attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen. Genau diese Haltung dürfte in Bietigheim-Bissingen Hoffnung machen, nach der enttäuschenden Oberliga-Spielzeit schnell wieder Stabilität und neue Perspektiven zu entwickeln.