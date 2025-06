Trotz schwerer Verletzung: Landsberg befördert Kircicek

Furkan Kircicek begann seine Karriere in der Jugend bei der SpVgg Kaufbeuren, bevor er 2015 zum FC Memmingen wechselte. Beim Allgäuer Vorzeigeklub entwickelte er sich vom Landesligaspieler zum Stammspieler in der Regionalliga Bayern. 2019 folgte der Schritt zu Türkgücü München. Kircicek feierte mit dem Neuperlachern den Aufstieg in die 3. Liga und debütierte am 19. September 2020 gegen den FC Bayern II im deutschen Profibereich. Zur Saison 2021/22 schloss sich Kircicek dem Chemnitzer FC in die Regionalliga Nordost (52 Einsätze, 11 Treffer) an, gefolgt von einem Abstecher zum FV Illertissen. Seit August 2024 steht er nun beim TSV Landsberg in der Bayernliga Süd unter Vertrag. Schnell machte er sich in der abgelaufenen Saison unverzichtbar und avancierte zum Topscorer, doch dann bremste ihn im März die schwere Knieverletzung aus. Bereits am gestrigen Mittwochabend beim 1:0-Testspielsieg gegen den Schweizer Zweitligisten FC Vaduz aus Liechtenstein stand Kircicek mit Schmidt an der Seitenlinie.



Christoph Rech, der neue Sportliche Leiter der Landsberger, erklärt: "Furkan ist ein Typ mit Fußballverstand und klarer Ansprache. Seine Vita spricht für sich, und er bringt genau das ein, was uns als Team noch kompletter macht – Erfahrung, Energie und Nähe zur Mannschaft."

Nico Held, Abteilungsleiter Fußball, betont: "Seine sofortige Bereitschaft, sich trotz Verletzung für den TSV einzusetzen, spricht Bände. Furkan kennt den Verein und die Jungs - so war er die logische Wahl für den Co‑Trainer‑Posten."