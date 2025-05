Eine Römer-Invasion wird in Traunstein erwartet – Foto: Mike Sigl

Trotz schwerer Hypothek: "Römer" reisen mit 3 Bussen nach Traunstein Der FC Künzing möchte sich nach der 0:4-Hinspielpleite nochmal ordentlich präsentieren Verlinkte Inhalte LL-Relegation Traunstein Künzing

Die Ernüchterung war groß und am Mittwochabend gab es im Lager des FC Künzing viele lange Gesichter. Die Landesliga-Aufstiegshoffnungen sind nach der 0:4-Hinspielpleite gegen den SB Chiemgau Traunstein auf dem Nullpunkt, dennoch müssen Weigl, Ebner und Kameraden am Samstag-Nachmittag (Anstoß: 17 Uhr) die weite Reise in den wunderschönen Jakob-Schaumaier-Sportpark antreten.

"In den ersten 45 Minuten ist unser Plan voll aufgegangen. Traunstein war zwar einen Tick besser, aber wir haben es hervorragend gemacht und die Vorgaben top umgesetzt. Nach der Pause haben wir dann den Zugriff komplett verloren und der Gegner hat seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Obwohl wir bei fast allen Gegentoren in Überzahl waren, konnten wir es nicht mehr verteidigen. Das war dann schlecht, aber Traunstein war halt einfach auch richtig stark", analysiert FCK-Coach Matthias Süß, dem der Frust über die Schlappe noch deutlich anzumerken ist: "Wir hatten uns ein deutlich besseres Ergebnis erhofft. Man muss aber auch die Qualität des Gegners neidlos anerkennen. Selbst in Bestbesetzung hätten wir gegen diese technisch versierte Truppe einen Glanztag gebraucht."







Morgen, 17:00 Uhr SB Chiemgau Traunstein Traunstein FC Künzing Künzing 17:00 live PUSH