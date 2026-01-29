Trotz Schwächephase: FC Pipinsried gewinnt bei Landesliga-Topteam

Einst Kollegen: Dominik Neisser (gelbes Trikot) will an Daniel Zanker vorbei. – Foto: bruno haelke

Der FC Pipinsried sichert sich den zweiten Testspielsieg. Trainer Langer sieht aber noch viel Arbeit vor der Restsaison.

Nach guten ersten 15 Minuten war es zunächst mit der Herrlichkeit bei den Pipinsriedern vorbei, der FSV übernahm das Kommando. Angetrieben von einem guten Michael Senger, erspielte sich Pfaffenhofen einige gute Einschussmöglichkeiten. allerdings traf nur Stefan Liebler in der 33. Minute ins Schwarze. Den zu diesem Zeitpunkt glücklichen Ausgleich markierte der gut aufgelegte Nenad Petkovic nur drei Minuten später.

Der FC Pipinsried hat sich in seiner Vorbereitung auf die Restsaison in der Fußball-Bayernliga den ersten Sieg gesichert. Im Ilmtal-Derby beim starken Landesligisten FSV Pfaffenhofen setzte sich der FCP am Dienstagabend mit 2:1 durch.

Nach der Pause kam der FCP besser ins Spiel. Allerdings wurde in Richtung FSV-Tor zu wenig Wucht entwickelt. Mit einem Treffer von Benedikt Lobenhofer in der 73. Minute sicherte sich der FCP dennoch den Sieg.

„Nach den ersten 15 Minuten haben wir komplett den Faden verloren“, so FCP-Trainer Roman Langer. „Dann bekommt der Gegner die erste Chance, die zweite und die dritte, dazu Eckbälle. Da kommst du dann nicht raus.“ Die zweite Halbzeit sei dann etwas kontrollierter gestaltet worden, „dann hatten wir etwas mehr vom Spiel“. Langers Fazit: „Im Großen und Ganzen haben wir noch absolut viel zu tun.“

Das für kommenden Sonntag geplante Lokalderby gegen den TSV Jetzendorf ist bereits abgesagt.