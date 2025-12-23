Velbert blickt zuversichtlich ins anstehende Jahr. – Foto: Robin Bogaletzki

Trotz schwacher Ausbeute: Velbert überwintert mit „positivem Gefühl" Regionalliga West: Nach dem umjubelten Aufstieg im Sommer hat die SSVg Velbert ein durchwachsenes Regionalliga-Halbjahr hinter sich. Begleitet von großem Verletzungspech gelang der SSVg lediglich ein Sieg in 17 Ligaspielen, weshalb der Aufsteiger die Hinrunde auf dem letzten Tabellenrang beendet. Chefcoach Bogdan Komorowski und Sportdirektor Michael Kirschner ziehen nun ein Hinserien-Fazit.

Mit einem 2:2-Remis gegen Mitaufsteiger Sportfreunde Siegen am 17. Spieltag der Regionalliga West hatte sich die SSVg Velbert schon vor gut einem Monat in die Winterpause verabschiedet. Eigentlich hätte anschließend noch das Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte folgen sollen, dieses wurde aber aufgrund des stark abgenutzten Rasens in der Velberter IMS Arena in das kommende Jahr verschoben. SSVg-Cheftrainer Bogdan Komorowski und Sportdirektor Michael Kirschner blicken im Gespräch mit FuPa Niederrhein auf die bisherige Spielzeit zurück und erklären ihre Ziele für das kommende Jahr.

Ein Sieg, elf Niederlagen und 17:42 geschossene Tore lautet die durchwachsene Hinrunden-Bilanz der SSVg Velbert, die das erste Halbjahr nach dem Aufstieg aus der Oberliga Niederrhein im Sommer folglich abgeschlagen als Tabellenschlusslicht beendet. Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Tabellennachbar SV Rödinghausen am 11. Spieltag und dem anschließenden Niederrheinpokal-Aus gegen den 1. FC Bocholt trennte sich die SSVg von Aufstiegstrainer Ismail Jaroui. Es folgte Bogdan Komorowski, der die Mannschaft zumindest in Teilen wieder stabilisierte. Im Gespräch mit dieser Redaktion äußern sich der Übungsleiter selbst sowie Sportdirektor Michael Kirschner über die derzeitige Situation der Blau-Weißen und ziehen ein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf. Kirschner: „So viele Verletzte waren nicht einzukalkulieren“

In Folge des Trainerwechsels gegen Mitte der Hinrunde lieferte das Ligaschlusslicht engagierte und aufopferungsvolle Leistungen: Insbesondere die Auftritte gegen Spitzenreiter FC Schalke 04 II und der erste Saisonerfolg gegen Mitstreiter SC Wiedenbrück bestätigten die gelungene Arbeit des neuen Übungsleiters, der auch in den anschließenden Duellen mit dem SC Paderborn II und Mitaufsteiger Siegen gute Partien seiner Spieler sah. Aus diesem Grund geht Komorowski auch durchaus zufrieden in die Winterpause, auch wenn die bisherige Saisonausbeute sicherlich alles andere als erfreulich ist: „Wir gehen mit einem positiven Gefühl in die Winterpause. Der Verein hat im Sommer den Aufstieg gefeiert, der Trend in der Regionalliga zeigt weiter nach oben. Wir glauben an uns, bleiben dran und wollen 2026 angreifen“, zeigt sich der 39-jährige Chefcoach zuversichtlich. Dass die SSVg im neunen Jahr allerdings einiges dafür tun muss, um den Trend weiter fortzusetzen und den drohenden Wiederabstieg abzuwenden, wird allen voran an den Aussagen von Sportdirektor Kirschner deutlich: „Von den Punkten her war definitiv mehr möglich, es gab oft knappe Niederlagen oder fehlendes Spielglück. Vor oder im Saisonverlauf war klar, dass wir um den Klassenerhalt spielen werden, aber dass wir so viele Verletzte haben werden, war nicht einzukalkulieren“, betont Kirschner die vielen Personalsorgen des Aufsteigers.