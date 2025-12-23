Trotz schwacher Ausbeute: Velbert überwintert mit „positivem Gefühl“

Mit einem 2:2-Remis gegen Mitaufsteiger Sportfreunde Siegen am 17. Spieltag der Regionalliga West hatte sich die SSVg Velbert schon vor gut einem Monat in die Winterpause verabschiedet. Eigentlich hätte anschließend noch das Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte folgen sollen, dieses wurde aber aufgrund des stark abgenutzten Rasens in der Velberter IMS Arena in das kommende Jahr verschoben. SSVg-Cheftrainer Bogdan Komorowski und Sportdirektor Michael Kirschner blicken im Gespräch mit FuPa Niederrhein auf die bisherige Spielzeit zurück und erklären ihre Ziele für das kommende Jahr.
Ein Sieg, elf Niederlagen und 17:42 geschossene Tore lautet die durchwachsene Hinrunden-Bilanz der SSVg Velbert, die das erste Halbjahr nach dem Aufstieg aus der Oberliga Niederrhein im Sommer folglich abgeschlagen als Tabellenschlusslicht beendet. Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Tabellennachbar SV Rödinghausen am 11. Spieltag und dem anschließenden Niederrheinpokal-Aus gegen den 1. FC Bocholt trennte sich die SSVg von Aufstiegstrainer Ismail Jaroui. Es folgte Bogdan Komorowski, der die Mannschaft zumindest in Teilen wieder stabilisierte. Im Gespräch mit dieser Redaktion äußern sich der Übungsleiter selbst sowie Sportdirektor Michael Kirschner über die derzeitige Situation der Blau-Weißen und ziehen ein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf.
In Folge des Trainerwechsels gegen Mitte der Hinrunde lieferte das Ligaschlusslicht engagierte und aufopferungsvolle Leistungen: Insbesondere die Auftritte gegen Spitzenreiter FC Schalke 04 II und der erste Saisonerfolg gegen Mitstreiter SC Wiedenbrück bestätigten die gelungene Arbeit des neuen Übungsleiters, der auch in den anschließenden Duellen mit dem SC Paderborn II und Mitaufsteiger Siegen gute Partien seiner Spieler sah. Aus diesem Grund geht Komorowski auch durchaus zufrieden in die Winterpause, auch wenn die bisherige Saisonausbeute sicherlich alles andere als erfreulich ist:
„Wir gehen mit einem positiven Gefühl in die Winterpause. Der Verein hat im Sommer den Aufstieg gefeiert, der Trend in der Regionalliga zeigt weiter nach oben. Wir glauben an uns, bleiben dran und wollen 2026 angreifen“, zeigt sich der 39-jährige Chefcoach zuversichtlich. Dass die SSVg im neunen Jahr allerdings einiges dafür tun muss, um den Trend weiter fortzusetzen und den drohenden Wiederabstieg abzuwenden, wird allen voran an den Aussagen von Sportdirektor Kirschner deutlich: „Von den Punkten her war definitiv mehr möglich, es gab oft knappe Niederlagen oder fehlendes Spielglück. Vor oder im Saisonverlauf war klar, dass wir um den Klassenerhalt spielen werden, aber dass wir so viele Verletzte haben werden, war nicht einzukalkulieren“, betont Kirschner die vielen Personalsorgen des Aufsteigers.
Neben den langzeitverletzten Tristan Duschke und Manuel Schiebener reihten sich im Verlauf der Hinrunde auch Leistungsträger wie Leon Lepper, Cellou Diallo und Noah Abdel Hamid in die lange Verletztenliste ein. Hinzu kam, dass die Defensiv-Strategen Jonas Büchte und Benjamin Hemcke nach ihren Verletzungen aus der Oberliga-Spielzeit erst später als anfangs erhofft eingesetzt werden konnten. Dennoch habe die SSVg „nie geklagt und es angenommen wie es ist“, wie Kirschner hervorhebt.
Aufgrund des großen Verletzungspechs gilt es für die Verantwortlichen um Kirschner nun, den Kader im Winter anzupassen und insbesondere in der Breite zu verstärken. Mit der Einstellung von Komorowski als neuen Chefcoach haben die Blau-Weißen im bisherigen Saisonverlauf bereits eine durchaus richtige Umstellung vorgenommen, wie sich Sportdirektor Kirschner sicher ist. Schließlich habe der 39-jährige in Bezog auf Trainingssteuerung, Intensität und Matchplan „viele Änderungen vorgenommen“ und eine positive Entwicklung genommen.
Nun gilt es Selbiges auch mit Blick auf die angespannte Personalsituation zu tun, was auch Kirschner weiß: „Wir werden den Kader in der Winterpause ein bisschen verändern, das muss aber auch zum wirtschaftlichen Rahmen passen. Es wird sowohl Zu- als auch Abgänge geben“, verrät Kirschner und ergänzt: „Neben Kaderplanungen im Winter und dem tollen Teamspirit in der Mannschaft ist es auch wichtig, dass der ein oder andere Verletzte schnellstmöglich wieder zurückkommt, um die Kaderbreite zu verstärken.“ Dass die Verantwortlichen der SSVg dahingehend nicht allzu viel Zeit haben, wird anhand der anstehenden Termine klar: Bereits am dritten Januar startet Velbert wieder in die knapp zweiwöchige Vorbereitung, bevor - nach Testspielen gegen die Oberligisten TSV Meerbusch und KFC Uerdingen - schon am 16.01. der verfrühte Meisterschaftsauftakt gegen Lotte ansteht.