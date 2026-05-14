Trotz Schützenhilfe aus Zorbau: Meisterfeier muss vertagt werden

– Foto: Sportfotografie Brückner

Der SV Blau-Weiß Zorbau hat die nötige Schützenhilfe geliefert, dennoch wurde das Meisterstück des SSC Weißenfels am Mittwochabend vertagt. Wir blicken auf alle Partien aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

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Mit dem 2:1-Heimerfolg über den zweitplatzierten SV Dessau 05 hat der SV Blau-Weiß Zorbau dem SSC Weißenfels die Vorlage zum Meisterstück gegeben. Nach zuletzt sieben Partien ohne Sieg drehten die Zorbauer dabei einen 0:1-Rückstand durch Darvin Francis Hajowsky (47.). Max Erdmann (55.) und Benedikt Strauchmann (61.) antworteten für die Hausherren.

Siebenmal in Folge hatte der SSC Weißenfels gegen den SV Blau-Weiß Dölau gewonnen. Ausgerechnet am Mittwochabend - als der Spitzenreiter dank der Schützenhilfe aus Zorbau den ersten Matchball zum Titel hatte - wollte der Ball nicht ins Tor. Vor 140 Zuschauern trennten sich die Weißenfelser und die Dölauer mit einem 0:0-Unentschieden. Den nächsten Matchball hat der Tabellenführer bereits am Sonnabend: Dann ist der SC Bernburg im Stadtstadion zu Gast. Kann dann auch der Titel gefeiert werden?

Der SV Westerhausen hat seine erfolgreiche Rückrunde auch beim VfB Sangerhausen fortgesetzt. In der Rosenstadt trafen Doppelpacker Ayumu Masaka und Junichiro Teraoka zum Auswärtssieg. Kevin Husung konnte auf Seiten der Gastgeber nur noch für die späte Ergebniskosmetik sorgen.



Zum bereits 26. Mal standen sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Haldensleber SC am Mittwochabend in der Verbandsliga um Punkte gegenüber. Mit dem insgesamt 13. Sieg im direkten Duell - der HSC hat zehn auf dem Konto - konnte BiWo damit seine jüngste Erfolgsserie gegen die Elf aus der Börde fortsetzten. Zum siebten Mal in Folge gingen die drei Punkte in diesem Aufeinandertreffen nach Bitterfeld-Wolfen. Tom Gründling und Dreierpacker Viacheslav Potapenko trafen für BiWo, Michel Hartmann für den HSC.