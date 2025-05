Schonnebeck-Coach Dirk Tönnies blickt zuversichtlich auf das Saisonfinale. – Foto: Arno Wirths

Trotz Schonnebeck-Remis in Baumberg: Tönnies weiterhin zuversichtlich Oberliga Niederrhein: Auch zwei Spieltage vor dem Saisonende führt die SpVg Schonnebeck weiterhin das Tableau an. Durch das 1:1-Remis gegen Vorjahres-Meister Sportfreunde Baumberg bleiben die Schwalben zwar auf dem ersten Tabellenrang, der Vorsprung auf Verfolger SSVg Velbert ist allerdings zugleich auf einen Zähler geschrumpft. Um den Aufstiegs-Traum zu ermöglichen, sind die Grün-Weißen demnach im Saisonfinale auf zwei Siege angewiesen.

Der Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein spitzt sich immer weiter zu und könnte spannender kaum sein: Tabellenführer SpVg Schonnebeck kam im Auswärtsspiel bei Sportfreunde Baumberg nicht über eine 1:1-Punkteteilung hinaus, weshalb der Vorsprung an der Tabellenspitze auf einen Zähler geschmolzen ist. Mit Verfolger SSVg Velbert, dem SC St. Tönis und dem anstehenden Gegner ETB Schwarz-Weiß Essen sitzt die Konkurrenz unmittelbar im Nacken. Während Regionalliga-Absteiger Velbert einzig einen Zähler Rückstand auf die Schwalben aufweist, folgen St. Tönis und der ETB mit zwei beziehungsweise drei Punkten weniger auf der Habenseite. Somit ist die SpVg Schonnebeck an den letzten beiden Spieltagen auf sechs Punkte angewiesen, um den Traum vom Regionalliga-Aufstieg wahr werden zu lassen.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SpVg Schonnebeck Schonnebeck 1 1 Abpfiff Seit dem 7:1–Kantersieg bei Aufsteiger SV Biemenhorst am 22. Spieltag grüßt die SpVg Schonnebeck ununterbrochen vom Platz an der Sonne. Trotz einer zwischenzeitlichen Misere von drei sieglosen Ligaspielen in Serie konnten die Schwalben seither nicht mehr vom Thron gestoßen werden, weshalb die Tabellenspitze nun auch an den letzten beiden Spieltagen verteidigt werden soll. Leicht wird diese Aufgabe für die Elf von Cheftrainer Dirk Tönnies allerdings keinesfalls, schließlich ist der Vorsprung nach dem Unentschieden in Baumberg auf einen Zähler geschrumpft. Dennoch zieht der 51-jährige Übungsleiter Positives aus der Begegnung beim Vorjahres-Meister.

Tönnies: „Haben nach wie vor alles in der eigenen Hand“ Vor dem Auswärtsduell bei den Sportfreunden aus Baumberg galt der Spitzenreiter, nicht zuletzt ob des deutlichen 8:1-Kantersieges im Hinspiel, als klarer Favorit. Schließlich gingen die Gäste zusätzlich als Tabellenführer und Titelanwärter in die Begegnung, während die Sportfreunde den Klassenerhalt klarmachen wollten. Dies ist dem Underdog durch den Punktgewinn schlussendlich auch gelungen, während der Favorit wichtige Punkte verlor. Nichtsdestotrotz zieht SpVg-Coach Tönnies viel Positives aus der Partie: „Wir sind unterm Strich sehr zufrieden mit unserer Leistung. Wir hatten einen schweren Einstieg und sind früh in Rückstand geraten, haben aber gut reagiert. In der zweiten Halbzeit waren wir dann einen Ticken dominanter, haben unsere Chancen dann aber nicht genutzt“, erklärt Tönnies und ergänzt: „Baumberg ist immerhin der Vorjahres-Meister, das darf man auch nicht vergessen.“

Auch mit Blick auf den geringen Vorsprung zu den lauernden Konkurrenten im Aufstiegskampf sieht der Übungsleiter keinen Grund zur Sorge: „Wir sind immer noch Tabellenführer und haben nach wie vor alles in der eigenen Hand. Es war klar dass das Spiel gegen Baumberg kein Selbstläufer wird“, ordnet der Chefcoach die Situation seiner Schwalben ein und betont: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, aus den letzten fünf Spielen 13 Punkte zu holen. Wir haben jetzt aus drei Spielen sieben Punkte geholt und wollen die letzten beiden Partien gewinnen.“ Knaller-Derby gegen ETB SW Essen am Sonntag