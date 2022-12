Trotz Schnee: SSV Ulm verabschiedet sich mit Sieg in die Winterpause! Geschäftsführerin Myriam Krüger: "Gute Mannschaftsleistung!"

Vor dem Spiel wurde per Schweigeminute an die beiden Schülerinnen gedacht, die vor einigen Tagen in der Nähe von Ulm schwer attackiert und angegriffen wurden. Eine angemessene Aktion der Spatzen! Dadurch verzögerte sich der Anpfiff um etwa fünf Minuten. Der Führungstreffer für die Ulmer fiel schon in der Anfangsphase: Lucas Röser verwertete eine abgefälschte Flanke zum zwischenzeitlichen 1:0.

In der Folge übernahm der SSV die Spielkontrolle und hatte sehr viel Ballbesitz. Trier kam wenig zum Zug und versuchte es hauptsächlich durch schnelles Umschaltspiel und Kontern. Dies gelang phasenweise gegen Mitte der zweiten Halbzeit. In der 31. Minute trafen die Trierer nach einer Ecke die Latte, zum Ausgleich fehlte nicht viel. Trotz frühem Rückstand stand die Defensive der Eintracht in der ersten Halbzeit meist solide. Dennoch kamen die Ulmer zu Großchancen: In der 37. Minute trafen die Spatzen den Innenpfosten, viel fehlte für die 2:0-Führung nicht! Pünktlich pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit.

Zu Beginn der zweiten Spielzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der aber aus Sicht Triers unbelohnt blieb. Dennoch sollte erwähnt werden, dass der Aufsteiger seine Akzente im Spiel setzen konnte. Der Ulm-Trainer wechselte dann gegen Mitte der zweiten Halbzeit das zweite Tor von der Bank ein: Für den Torschützen Röser wurde Rühle eingewechselt, für Chessa kam Rösch von der Bank.

Der eingewechselte Rösch spielte sich frei und passte zu Rühle. Dieser rennt auf das Tor zu, lässt den Torwart alt aussehen und macht das 2:0 bärenstark. Dieses Tor zeigt die individuelle Klasse des SSV und markierte den Entstand. Anschließend kam Ulm sehr nahe an das 3:0 heran, das Tor zählte aber wegen Abseits nicht. Die Partie ging ohne Nachspielzeit zu Ende, der Spielstand entspricht der Leistung beider Team.

Die Geschäftsführerin des SSV Ulm Myriam Krüger fand nach Abpfiff gegenüber FuPa-Redakteur-Matthias Kloos folgende Worte: „Erst Mal sind wir froh, dass wir spielen konnten. Es war eine gute Mannschaftsleistung und es wurde bis zum Schluss gut gekämpft auf schwierigem Boden.“