Trotz Schmitz-Sensationstor zum Abschied: Vichttal bezwingt Bornheim

SSV-Coach Patrick Schmitz prägte sein Abschiedsspiel auf besondere Art und Weise. – Foto: LaBima

Der VfL Vichttal hat seine Hausaufgaben bei Aufsteiger SSV Bornheim mit Bravour erledigt. Nach spektakulären wie abwechslungsreichen 90 Minuten stand schlussendlich ein 6:3-Auswärtserfolg zu Buche. Doch auch für die Hausherren bot die Begegnung reichlich Anlass für positive Emotionen. Schließlich stand der Fokus des SSV ganz im Rahmen des Abschieds von Cheftrainer Patrick Schmitz sowie einigen weiteren Akteuren, die den Verein im Sommer verlassen werden. Dass der Coach sich nach seiner Einwechslung sogar mit einem sehenswerten Treffer aus seinem letzten Heimspiel verabschiedet, lieferte den perfekten Rahmen aus Sicht des scheidenden Trainers.

Zwar waren es zunächst die Hausherren, die durch Marius Jennes früh in Führung gingen (19.). Doch nachdem Niklas Valerius unmittelbar vor dem Pausentee ausglich (45.), drehte Luan Braun die Partie mit seinem vierten Saisontreffer zugunsten des VfL auf 2:1 (54.). Die Antwort des SSV sollte aber nicht lange auf sich warten lassen: Nach einer Stunde Spielzeit markierte Nils Wolters den 2:2-Ausgleich (58.). Wieder nur zwölf Minuten darauf gelang Henrik Artz die erneute Gästeführung (72.), bevor dann der magische Moment von Bornheim-Coach Patrick Schmitz folgte: Sieben Minuten vor Schluss vollendete der 34-Jährige nach sehenswertem Doppelpass mit Mohamed Zaim zum umjubelten 3:3 (83.).

Mit dem SSV Bornheim und dem VfL Vichttal trafen in der Bornheimer Provinzial Arena zwei der formstärksten Mannschaften der Liga aufeinander. Während die Hausherren nach vier aufeinanderfolgenden Niederlagen vor Spielbeginn gar den ersten Platz der Formtabelle einnahmen, reiste der VfL mit einer Ungeschlagenen-Serie von fünf Spielen zum Aufsteiger. Während es für diesen - ob des vorzeitig gesicherten Klassenerhalts - tabellarisch um nichts mehr ging, hatten die Gäste noch die rechnerisch mögliche Vizemeisterschaft vor Auge. Demnach ging Vichttal als Favorit in die Begegnung, was sich dann auch auf dem Feld bemerkbar machte:

Doch damit noch immer nicht genug, denn in der Nachspielzeit ließen die Vichttaler Gäste dann die Muskeln spielen: Dank des zweiten Tagestreffers von Luan Braun (90.) sowie dem Doppelschlag von Dogukan Türkmen (90+4/90+5.) erntet der VfL den bereits vierten Ligasieg in Serie und verteidigt zugleich den vierten Platz. Für Bornheim hingegen endet die starke Ungeschlagenen-Serie der Vorwochen.

Schmitz: „Besser hätte es nicht laufen können“

Dass es für den Gastgeber im letzten Saison-Heimspiel jedoch um viel mehr als nur drei Punkte ging, stand bereits im Vorhinein fest. Schließlich stand der langjährige Übungsleiter Schmitz ein letztes Mal auf heimischer Anlage an der Bornheimer Seitenlinie. Für den Cheftrainer ist im Sommer nach 13-jähriger Trainertätigkeit im Verein Schluss. Die erste Mannschaft führte der Erfolgscoach in sechs Jahren von der Bezirksliga in die Mittelrheinliga. Dass sich der 34-Jährige nun nicht nur mit dem Klassenerhalt, sondern zugleich mit einem persönlichen Abschiedstor als I-Tüpfelchen verabschiedet, hätte ein Drehbuchautor wohl kaum besser vorwegnehmen können:

„Es war das erwartet schwere Spiel. Unser Schwerpunkt lag darin, unsere Leute sauber zu verabschieden. Das ich beim dann beim Stand von 2:3 in die Partie komme und das 3:3 selbst schieße, war dann die Geschichte des Spiels. Besser hätte es nicht laufen können“, fasst Schmitz die Begegnung sichtlich emotional zusammen. Zwar muss sich der SSV schlussendlich dennoch geschlagen geben. Mit 43 Punkten auf der Habenseite belegt der Liga-Neuling aber einen starken achten Tabellenplatz, was somit keinerlei Grund zur Trauer übrig lässt. Gegen den FC Hennef 05 hat Schmitz dann in der kommenden Woche die Chance, sich mit drei Punkten endgültig aus Bornheim zu verabschieden.

Talic: „Großes Lob an beide Teams“

Der VfL Vichttal schwebt derweil weiter auf der Erfolgswelle. Mit 59 Punkten rangiert die Elf von Cheftrainer Avrandjel Avramovic auf dem vierten Tabellenplatz, lediglich drei Punkte hinter dem Zweitplatzierten Siegburg. Gleichzeitig sitzt der SSV Merten mit zwei Punkten Rückstand dicht im Nacken , weshalb der VfL am letzten Spieltag gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf drei Punkte benötigt, um den vierten Rang aus eigener Hand zu festigen. Mit Blick auf die Begegnung in Bornheim hat Co-Trainer Sanjin Talic indes viel Lob für beide Mannschaften übrig:

„Großes Lob an beide Teams für alles andere als einen lauen Sommerkick. Die Partie war vor allem in der zweiten Halbzeit sehr wild, intensiv und mit sehr vielen Torchancen und schönen Toren gesegnet“, resümiert der 45-jährige Trainerassistent und fügt an: „Unser Sieg war aufgrund der Vielzahl an Torchancen verdient. Wir hatten zusätzlich noch drei Alu-Treffer.“

Das spektakuläre Tor seines Gegenübers Patrick Schmitz stempelt auch Talic als das „Highlight des Spiels“ ab und spricht anerkennend gar von einer „Aktion, die vermutlich über eine Million TikTok-Aufrufe wert“ sei. Dass seine Mannen im Anschluss dennoch die Ruhe bewahrt haben und sich nicht von den Emotionen der Gästeseite hat beeinflussen lassen, rechnet der Co-Coach seiner Elf hoch an: „Unsere Jungs haben anschließend das Spiel sehr souverän zu Ende gespielt und sich nicht von der Wucht der Emotionen überrennen lassen. In der Crunch-Time haben wir dann das Spiel auf unsere Seite gezogen“, schlussfolgert Talic.