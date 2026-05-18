Trotz Schmien-Rot: FC Amberg kürt sich zum Oberpfalzmeister

Der FC Amberg darf sich Oberpfalzmeister 2026 nennen. – Foto: Florian Würthele



Stecken die Feierlichkeiten den Karether Spielern, die ja erst am Samstag die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd klarmachten, noch in den Beinen? Es wirkte fast so. Denn bereits nach wenigen Minuten sah sich die Lerch-Truppe mit zwei Toren im Hintertreffen. In der 2. Minute markierte Matthew Carswell die Blitz-Führung für den FCA. Und nur drei Zeigerumdrehungen später beging Kareth ein Foul im eigenen Strafraum. Max Witzel trat zum Elfmeter an und erzielte in seinem letzten Spiel im Amberger Trikot das 2:0. Der Süd-Champion wachte nach dem verschlafenen Beginn auf und wurde stärker. Jakob Volland (24.) vergab erst noch eine Möglichkeit auf den Anschlusstreffer, den wenig später Jonas Huber (27.) erzielte. So richtig Feuer war plötzlich wieder drin, als sich Amberg selbst dezimierte und fortan nur noch zu zehnt agierte. Mario Schmien sah nach einer halben Stunde Glatt-Rot. Die zahlenmäßige Überzahl konnte der TSV Kareth jedoch nicht zu seinen Gunsten ausnutzen. Auch wenn er grundsätzlich mehr Spielanteile verzeichnete. Die zweiten 45 Minuten verstrichen torlos, Amberg schaukelte die knappe Führung ins Ziel.



Kareths Trainer Bastian Lerch kann diese Niederlage verschmerzen. Sein Fazit: „Wir waren über die 90 Minuten die dominantere Mannschaft. Wir haben die Anfangsphase etwas verschlafen und da die Gegentore kassiert. Das konnten wir hintenraus einfach nicht mehr umbiegen. Nichtsdestotrotz war es ein gutes Spiel der Mannschaft.“ Der ehemalige Profikeeper weiter: „Jetzt freuen wir uns auf die Sommerpause und darauf, Kraft zu tanken, aber auch schon auf die Vorbereitung auf die Landesliga. Nochmal ein Riesen-Dankeschön an den ganzen Verein, an die Jungs und an alle, die mitgewirkt haben. Es war eine unfassbar geile Saison. Daran knüpfen wir ab Sommer wieder an.“