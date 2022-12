Trotz schlechter Hinrunde: Pesch hält an Trainer Meybodi fest Mittelrheinliga: Der FC Pesch steht trotz einer enttäuschenden Hinrunde hinter seinem Cheftrainer Ali Meybodi und will mit ihm den Abstieg verhindern.

Jetzt also wieder eine Krise, die er zu bewältigen hat - und das im Zweifelsfall auch eine Liga weiter unten. Denn wie Neumann betont wäre Meybodi auch in der Landesliga die beste Wahl für den Verein aus dem Kölner Norden: "Es gibt auf dieser Welt keinen Besseren für unseren Verein und wir können uns auch keinen anderen für diese Mannschaft vorstellen. Sollte das Horrorszenario des Abstiegs eintreten, gehen wir auch mit Ali Meybodi in die Landesliga."

"Ali Meybodi und der FC Pesch gehören zusammen.", so heißt es von Seiten des Vereinspräsidenten Faysal Neumann auf der offiziellen Instagram-Seite des Mittelrheinligisten. Nur wenn der Trainer sich selbst für einen Abschied entscheiden sollte, trennten sich die Wege, sagt Neumann. Ein sehr starkes Statement und ein enormer Vertrauensbeweis gegenüber Meybodi, der schon seit der Saison 2016/17 Cheftrainer der Pescher ist. Einige Höhen und Tiefen erlebte der 47-jährige in seinen fast sechs Jahren im Amt sicherlich, unter anderem zwei Aufstiege und ein Abstieg machte er mit.

Deutlicher Leistungsabfall

Dass der FC Pesch die nötige Qualität für die Mittelrheinliga mitbringt, sollte klar sein. In der letzten Spielzeit sprang am Ende Rang zehn raus, eine ordentliche Platzierung insbesondere wenn man berücksichtigt, dass in der vergangenen Saison noch zwei Teams mehr in der Liga waren. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Meybodis momentane Mannschaft besteht aus 15 (!) Neuzugängen, vor allem die Defensive ist quasi komplett neu zusammengestellt. Gewisse Startschwierigkeiten sind da natürlich nachvollziehbar.

Ob Meybodi die Trendwende und der Klassenerhalt gelingt, das darf mit Spannung zu beobachten sein. Mit diesem deutlichen Statement pro Meybodi hat der Verein nun zumindest schon einmal die Grundlage für eine positive Rückserie geschaffen.