Trotz RWE-Spiel: Für SV Solingen ist die Liga im Fokus

Der SV Solingen steht vor einer spannenden Woche. Am kommenden Wochenende (24. August, 15 Uhr) geht es beim Cronenberger SC um die nächsten drei Punkte. Am folgenden Mittwoch (27. August, 19 Uhr) steht dann die erste Runde des Niederrheinpokals an – und der Gegner ist kein Unbekannter. Aufgrund des Heimrechtwechsels sind die Solinger zu Gast bei Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße.

Der Liga-Auftakt ist geglückt. Am vergangenen Sonntag konnten sich die Solinger mit einem kuriosen 6:4-Erfolg gegen den BV Gräfrath durchsetzen. Auf das anfangs erarbeitete 3:0-Polster folgte ein wildes Hin und Her. Zur Halbzeit stand es 4:1, ganz zur Freude von Trainer Erdim Soysal: „Unser Spiel war in der ersten Halbzeit sehr stark. Da hätte es sogar noch höher ausfallen können“, erzählt er FuPa Niederrhein. Der Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit war allerdings überhaupt kein Genuss für ihn. In der 84. Spielminute kamen die Gräfrather auf ein Tor heran. Robin Raphael Heist musste in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer für klare Verhältnisse sorgen – er traf zum 6:4-Endergebnis. Soysal kommentiert unzufrieden: „Die zweite Halbzeit hingegen war sehr schlecht. Wir hatten dumme Ballverluste und haben unsere Möglichkeiten nicht genutzt, das Ding früh zuzumachen.“

Am Sonntag wartet mit Cronenberg ein Landesliga-Absteiger – eigentlich eine große Herausforderung. Doch der mutmaßliche Favorit hat im ersten Saisonspiel einen derart schlechten Start hingelegt, dass die Karten völlig neu gemischt zu sein scheinen. Die 6:0-Pleite beim FSV Vohwinkel wird beim CSC aber sicherlich Spuren hinterlassen haben, die neue Kräfte freisetzen könnten. SV-Trainer Soysal geht vorsichtig an die Sache heran und sieht den Grund für die hohe Niederlage im unglücklichen Spielverlauf: „Bei Cronenberg werden wir ein sehr schwieriges Spiel haben. Letzte Woche haben sie früh die rote Karte bekommen und sind dann zusammengebrochen. Bis dahin waren sie mindestens auf Augenhöhe.“ In kämpferischem Ton sagt er: „Wir wollen jetzt nachlegen. Zum Glück kommen auch einige Spieler aus dem Urlaub zurück.“ Entsprechend lautet das Ziel: Cronenberg den Start so richtig vermiesen und selbst perfekt in die neue Saison starten.

„Bonusspiel“ für SV-Trainer Soysal

Der absolute Kracher folgt dann aber am kommenden Mittwoch: das Niederrheinpokal-Spiel gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen. Die Essener sind durchwachsen in die Saison gestartet und konnten nur zwei Punkte aus den ersten beiden Spielen holen. Besonders bitter war der späte Gegentreffer gegen Aufsteiger TSV Havelse. Im DFB-Pokal hingegen lieferte RWE eine überzeugende Leistung gegen Borussia Dortmund ab, die erst durch den späteren Führungstreffer von Spitzenstürmer Serhou Guirassy gebrochen wurde. Bei den Grün-Weißen hat das Spiel aus sportlicher Sicht keinen so großen Stellenwert. Soysal erklärt, vor allem der Genuss zähle: „Das Spiel gegen Essen ist natürlich ein schönes Bonusspiel für uns, das wollen wir einfach genießen. Das Hauptaugenmerk liegt aber voll auf der Liga.“ Wer hier im David-gegen-Goliath-Duell die Favoritenrolle hat, dürfte klar sein. Und dass der Titelverteidiger sich schon in der ersten Runde abkochen lässt, ist eher unwahrscheinlich. Auf den Sieger wartet mit Rot-Weiß Oberhausen aber auf jeden Fall einer der Stärkeren des Wettbewerbs.

Für Solingen gilt es jetzt erst einmal, den Auswärtssieg beim Landesliga-Absteiger zu holen – ein Spiel, das schon fast auf Augenhöhe betrachtet werden kann. Anders als im Niederrheinpokal, der für den SV voraussichtlich eher eine besondere Erfahrung sein wird.