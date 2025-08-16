Trotz Rückstand: Wacker Burghausen feiert späten Heimsieg

Am 4. Spieltag empfing der SV Wacker Burghausen die DJK Vilzing. Die Mannschaft von Lars Bender, die in Richtung 3. Liga schielt, musste am vergangenen Spieltag beim 1. FC Nürnberg ihre erste Saisonpleite hinnehmen. Wir berichteten von der Partie am Samstag ab 14 Uhr im Live-Ticker.
Der SV Wacker Burghausen drehte vor 1193 Zuschauern einen 0:1-Rückstand gegen die DJK Vilzing und siegte am Ende mit 2:1. Die Gäste gingen durch Jakob Zitzelsberger in der 40. Minute in Führung und nahmen diesen Vorsprung mit in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Burghausen zurück ins Spiel. Noah Shawn Agbaje glich in der 71. Minute zum 1:1 aus und brachte sein Team wieder auf Augenhöhe. In der Schlussphase schlug dann der eingewechselte Mateo Zetic zu: Nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung erzielte er in der 87. Minute das entscheidende 2:1 für die Hausherren.
SV Wacker Burghausen – DJK Vilzing 2:1
SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Christoph Schulz, Vojtech Mares (72. Artur Andreichyk), Benedikt Schwarzensteiner, Felix Bachschmid, Denis Ade (81. Mateo Zetic), Lukas Walchhütter, Noah Shawn Agbaje, Moritz Bangerter (62. Filip Ilic), Noa-Gabriel Simic (46. Alexander Gordok), Tom Sanne (62. Noah Müller)
DJK Vilzing: Fabian Eutinger, Mario Kufner, Elija Härtl, Jakob Zitzelsberger, Felix Weber (81. Josef Gottmeier), Tobias Hoch (78. Alexis Alban Fambo), Jonas Goß, Simon Sedlaczek (58. Nik Leipold), Thomas Haas, Andreas Jünger, Erol Özbay
Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 1193
Tore: 0:1 Jakob Zitzelsberger (40.), 1:1 Noah Shawn Agbaje (71.), 2:1 Mateo Zetic (87.)