Trotz Rückstand: Wacker Burghausen feiert späten Heimsieg

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Burghausen zurück ins Spiel. Noah Shawn Agbaje glich in der 71. Minute zum 1:1 aus und brachte sein Team wieder auf Augenhöhe. In der Schlussphase schlug dann der eingewechselte Mateo Zetic zu: Nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung erzielte er in der 87. Minute das entscheidende 2:1 für die Hausherren.