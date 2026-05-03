Trotz Rückstand: LSK feiert dank Auswärtssieg den Klassenerhalt

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat vorzeitig den Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen eingetütet. Bei Kellerkind SV Holthausen Biene hatten die Gäste zunächst ihre Probleme, bogen die Begegnung dann aber doch zu ihren Gunsten um.
Die Lüneburger hatten zunächst Probleme, in die Begegnung zu finden. Bennet Thelen traf in der Folge einer Ecke für den Underdog (14.). Anschließend erhöhte der LSK die Schlagzahl und drehte die Begegnung durch Bo Weishaupt (29.) und Malte Meyer (36.). Nach dem Seitenwechsel boten sich beiden Teams gute Möglichkeiten, bis Tomek Pauer den Deckel in der Schlussphase draufmachte (79.).
Der LSK knackt damit die 40-Punkte-Marke und tütet den vorzeitigen Ligaverbleib ein. Trotzdem haben die Salzstädter noch ein großes Highlight vor sich, wenn sie am Finaltag der Amateure auf den TuS Bersenbrück in Barsinghausen um den Krombacher-Niedersachsenpokal und das DFB-Pokal-Ticket kämpfen.