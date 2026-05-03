Trotz Rückstand: LSK feiert dank Auswärtssieg den Klassenerhalt

Die Lüneburger hatten zunächst Probleme, in die Begegnung zu finden. Bennet Thelen traf in der Folge einer Ecke für den Underdog (14.). Anschließend erhöhte der LSK die Schlagzahl und drehte die Begegnung durch Bo Weishaupt (29.) und Malte Meyer (36.). Nach dem Seitenwechsel boten sich beiden Teams gute Möglichkeiten, bis Tomek Pauer den Deckel in der Schlussphase draufmachte (79.).