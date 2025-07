Bereits in der 2. Spielminute gingen die Gäste aus Höltinghausen durch Nick Schütte in Führung – die Defensive der Oldenburger schien in der Anfangsphase noch nicht ganz wach. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Lasse Dworczak stellte nur drei Minuten später auf 1:1 und brachte damit den Stein ins Rollen.